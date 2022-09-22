Başkan Ergin: Cumhuriyet, mutlu ve güvenli bir gelecektir

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:13

Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şubesi tarafından Ayvalık Belediyesi Halil Başyazgan Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde dayanışma yemeği düzenlendi. Dernek başkanı Ahmet Üzgeç’in koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyona Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin eşi Canan Ergin ile birlikte katıldı. Geleneksel Cumhuriyet Yemekleri kapsamında yapılan ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği dayanışma yemeğine katılım yüksekti. Elde edilen gelirin Ayvalıklı yardıma muhtaç ailelerin, öğrenim gören öğrencilerinin eğitim öğretim döneminde kırtasiye ve giyim gibi masraflarına kullanılacağı belirtildi.

Geceye Ayvalık Belediyesi meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda ADD üyesi katıldı. Dayanışma yemeğine 30 Ağustos’ta ADD ve Ayvalık Belediyesi ortaklığında düzenlenen Atatürk Kupası’na katılan spor kulüplerinin, başkanları da konuk oldu. Kulüp başkanlarına ve turnuvayı organize eden Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi Cemal Erhanoğlu'na Belediye Başkanı Mesut Ergin ve ADD Başkanı Ahmet Üzgeç tarafından plaketleri takdim edildi.

“CUMHURİYETİMİZ BAĞIMSIZLIKTIR, ONURDUR, GURURDUR, CESARETTİR, İNANÇTIR”

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada; “Cumhuriyetimizin 99. Yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını, cumhuriyetimizin bugünlere taşınmasında alın teri döken ve emek veren tüm kadroları rahmet ve saygıyla anıyorum. Aziz şehitlerimize ve şanlı gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimiz, zorlu bir o kadar da, uzun bir sürecin ve inançlı bir mücadelenin sonucudur. Cumhuriyetimiz bugüne kadar yazılmış defalarca okunması gereken büyük bir destandır. Gerçek anlamda olunmazı olur kılmaktır. Cumhuriyetimiz köylü çocuklarımıza keman öğretip Avrupa’nın kültür ve sanatla bilinen ve tanınan şehirlerinde konser verdirtmektir. Cumhuriyetimiz Türk kadınlarının kendi ayakları üzerinde durması, özgürleşmesidir. Medeni kanunudur. Cumhuriyetimiz kadının mirastan eşit pay almasıdır. Seçme ve seçilme hakkına sahip olmasıdır. Yaşamın her alanında kadının görev almasıdır. Cumhuriyetimiz yok edilmek istenen bir milletin var olma destanıdır. Cumhuriyetimiz bağımsızlıktır, onurdur, gururdur, cesarettir, inançtır. Cumhuriyet gençliktir, namustur, haysiyettir, nefestir, candır. Akıldır, bilimdir, çağdaşlıktır. Mutlu ve güvenli bir gelecektir. Cumhuriyeti bizlere armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Onun bize emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza kadar koruyacağımıza, onun ilkelerine sadık kalacağımıza ve sahip çıkacağımıza buradan haykırıyoruz. Yaşasın Laik, Demokratik, insan haklarına saygılı Türkiye Cumhuriyeti” ifadelerine yer verdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç yaptığı konuşmada; 29 Ekim’de 99 yaşına girecek olan, kurtuluş savaşının ardından zor şartlarda kurulan Cumhuriyet’in, önümüzdeki yıl 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını ifade etti.