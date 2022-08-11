Başkan Ergin'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyaret

11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:30

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bazı temaslar için geldiği Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Başkan Ergin, Belediyenin kültür yayınları kapsamındaki ikinci çalışması olan “Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi” kitabını Kılıçdaroğlu’na takdim etti. Başkan Ergin, hazırlık çalışmaları devam eden ve önümüzdeki süreçte basımı gerçekleştirilecek olan yeni yayınlar ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.

"DOSYAYI YIL SONUNDA TESLİM EDECEĞİZ"

Başkan Mesut Ergin, ayrıca Ayvalık'ın UNESCO Dünya Mirası sürecini de Kılıçdaroğlu’na anlattı. Ayvalık’ın UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesinde yer alması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında Kılıçdaroğlu’na değerlendirmelerde bulunan Başkan Ergin, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na UNESCO ile yaklaşık iki yıldır yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Çalışmaların sonuna gelindiğini yıl sonunda da dosyayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edeceğimizi aktardık. Bütün hedefimizin Ayvalık’ın kalıcı listesinde yer almasını sağlamak olduğunu anlattık” dedi.