Başkan Eşki, Anayasa'nın ilk 4 maddesini Belediye binasına astırdı

Türkiye’de yeni anayasa tartışmaları sürerken, Anayasa’nın değiştirilemez ilk dört maddesini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini belediye binasına astıran Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, toplumsal mutabakatın temelini oluşturan değerlere sahip çıkma çağrısı yaptı.

"Cumhuriyet’in harcında CHP vardır" diyen Başkan Eşki, kayyum politikalarından yargıya yönelik müdahalelere, CHP'li belediyelere yönelik baskılardan anayasal düzene tehdit oluşturan girişimlere kadar açıklamalarda bulundu.

Gazetemize açıklamalarda bulunan Ömer Eşki, son günlerde yaşanan siyasi gelişmelerin ve yandaş medya tarafından yapılan yönlendirmelerin toplumda ciddi bir huzursuzluk yarattığını söyledi. Eşki, “İnsanlar, Lozan’dan bu yana süregelen ortak mutabakatın, ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruyan temel değerlerin tehlikeye girmesinden endişe etmektedir” dedi.

“CUMHURİYET’İN HARCI CHP’DİR”

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcında olduğunu vurgulayan Başkan Eşki, “Bugün anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak, CHP’yi siyaset dışına itme çabası açıkça görülmektedir. Ancak herkes bilmelidir ki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde yer almadığı hiçbir siyasi süreç başarıya ulaşamaz. Bu ülke, bunu acı deneyimlerle defalarca görmüştür” ifadelerini kullandı.

“KAYYIM UYGULAMALARI HALKIN İRADESİNE SALDIRIDIR”

Belediyelere yönelik operasyonlara ve kayyum atamalarına da değinen Eşki, “Bir yandan belediyelerimize yönelik siyasi operasyonlar, diğer yandan kayyım atamaları, halkın iradesini hiçe saymaktadır” dedi. Seçilmiş belediye başkanlarının gözaltına alınmasını ve terörle ilişkilendirme kumpaslarıyla tutuklanmasını keyfi yönetim anlayışı olarak nitelendiren Eşki, bu uygulamaların hukuk devleti ilkesine açıkça aykırı olduğunu dile getirdi.

“SANDIKLA GELEN SANDIKLA GİTMELİDİR”

Başkan Eşki, “Kayyım uygulamaları, sadece bireyleri değil, halkın tamamını cezalandırmaktır. Sandıkla gelenin sandıkla gitmediği bir sistem, demokrasi değil; otoriterliktir” diyerek, halkın iradesine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

“CHP HALKIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK”

Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik baskıların halkı derinden etkilediğini belirten Ömer Eşki, “Belediyelerimiz halkın yanında, şeffaf ve sosyal belediyecilikle örnek olmaya devam ederken, bu saldırılar yurttaşlarımızda derin bir tedirginlik yaratmaktadır” diye konuştu.

“ADALETİN SİYASETTEN ARINDIRILMASI GEREKİR”

Adaletin siyasetten tamamen soyutlanması gerektiğini belirten Başkan Eşki, bu durumun yalnızca CHP’nin değil, tüm vatandaşların geleceği açısından tehdit oluşturduğunu ifade etti. “Bu ortamda siyasetin ilerlemesi, toplumun kolektif bilinciyle çözüm üretmesi mümkün değildir” dedi.

“BİZ BURADAYIZ”

Ömer Eşki, “Ancak biz buradayız. Cumhuriyet Halk Partisi, bu toprakların kurucu iradesi ve geleceğin teminatıdır. Biz, hem kendi irademize, hem halkın oylarına, hem de bu ülkenin ortak kaderine sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.