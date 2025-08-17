Başkan gözaltında: Beyoğlu'nda yaşam vadisi açıldı

Beyoğlu’nun ilk yaşam vadisi olma özelliğini taşıyan proje; Piyalepaşa, Küçük Piyale ve İstiklal mahallelerine nefes aldıracak.

Spor alanları, kadınların güvenle yürüyebileceği parkurlar, fitness ve çocuk oyun alanları, kafe, kütüphane ve etkinlik mekânlarıyla bölge halkının buluşma noktası olması hedefleniyor.

Açılışta ayrıca, “Beyoğlu ve tramvay” temalı mural sanatseverlerle buluştu, ardından açık hava sinemasında “Bir Cumhuriyet Şarkısı” filmi gösterildi.

Öte yandan, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyon kapsamında üç gündür gözaltında olmasına karşın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Açılışta konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, belediye işçisi bir babanın çocuğu olarak Beyoğlu’nda büyüyen Güney’in halkçı belediyecilik anlayışına ve güvene dayalı ilişkisine dikkat çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Güney’in selamını ileterek başladığı konuşmasında, iktidarın 1,5 yıldır Güney'in hizmetleri engellediğini vurguladı. Çelik, “Beyoğlu’nun halkı bize emanet. Bugün İnan Güney de Beyoğlu halkına emanettir” dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere tüm tutuklu belediye başkanları ve çalışanlarının serbest bırakılmasını, kayyum uygulamalarına son verilmesini istedi.