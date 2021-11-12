Başkan Gümrükçü: Kupa, İzmir’imize çok yakıştı

12 Kasım 2021 Cuma, 12:56

17 ülkeden 96 yatın mücadele ettiği 5 etaplı Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın kazananı Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımı, Cumhurbaşkanlığı Kupası ile görücüye çıkıyor. İlk olarak, 13 Kasım Cumartesi Günü saat 13:00’de Çiğli Belediye binasında sergilenecek olan kupa daha sonra Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımının yarıştığı yelkenli ile 13:30’da Karşıyaka’da, 14:30’da Alsancak’ta son olarak ise saat 15:00’de Üçkuyular İzmir Marina’da olacak.

Yaşadıkları bu mutluluğu tüm İzmirliler ile paylaşmak istediklerini ifaden eden Başkan Gümrükçü, “Çiğli Belediyesi Bear Sailing Yelken Takımımız gerek ülkemizden gerekse dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel sporculara karşı çok ciddi bir mücadele vererek Cumhurbaşkanlığı kupasını İzmir’imize getirdi. Emeklerinden ötürü tüm takımımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Kupayı kazanmanın mutluluğunu İzmirli hemşehrilerimizle paylaşmak amacıyla böyle bir tur organize ettik. Yelken alanında ülkemizin en önemli kupası, ülkemizin en güzel şehri İzmir’imize çok yakıştı” dedi.

“ÇİĞLİ YÜZÜNÜ DENİZE DÖNÜYOR”

Sportif anlamdaki yatırımlarının meyvelerini toplamaya başladıklarını vurgulayan Gümrükçü, “Göreve gelirken Çiğli’yi sporun merkezi yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu doğrultuda, 2019 yılında 4 olan branş sayımızı iki yıl içerisinde 30’a çıkardık. Sporcu sayımızı 6 kat artırarak 2 Bin 200’e yükselttik. Bunları yaparken deniz sporlarının üzerinde özellikle duruyoruz. Çiğli, İzmir’in en uzun sahil şeridine sahip olan ancak bu değeri yıllardır yeterince kullanamamış bir ilçe. En büyük hayalim olan Çiğli’yi denizle kavuşturmak için bürokratik girişimlerimizi sürdürürken toplumsal refleksin oluşması adına da yüzme, kano ve yelken kurslarımızı açtık. Kazandığımız Cumhurbaşkanlığı Kupası bu anlamdaki çabalarımızı taçlandırdı. Çiğli’nin yüzünü denize çevirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.