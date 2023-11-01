Başkan Günel'den kültür-sanat etkinliklerini eleştirenlere yanıt

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:05

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:05

Aydın’da Kuşadası Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Başkan Ömer Günel başkanlığında Pera Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 15 milyon TL’lik ek bütçe aktarılması talebine ilişkin gündem maddesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu kararına AKP grubunun ret oyu vermesi üzerine Başkan Ömer Günel bir açıklama yaptı.

Yükselen maliyetler nedeniyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ek bütçe aktarımı yapıldığını ifade eden Başkan Ömer Günel “Biz planlı bir belediyeyiz. Yapacağımız tüm etkinlikler, yollar, parklar yılın başından planlanıyor. Ancak artan maliyetler nedeniyle planladığımız işleri yapamıyoruz. Bu nedenle ek bütçe aktarımı gündeme geliyor” diye konuştu.

“KÜLTÜRE AYRILAN YÜZDE 5 BÜTÇE FAZLA MI?”

Kuşadası’nda gerçekleşen kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili eleştirilere anlam veremediğini belirten Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak her alanda çok çalışan bir belediyeyiz. Fen işleri ya da park bahçe alanında çalıştığımız gibi kültür ve sanat alanında da çalışıyoruz. Ancak nedense kültür ve sanata harcanan kaynağın boşa gittiği yönünde ilginç bir algı var. Biz turizm kentiyiz ve kültür sanat satıyoruz. Bir kentte turizmi ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar çok turist gelir” dedi. Kuşadası’nda gerçekleştirilen tüm etkinlik ve konserlerin halka açık, esnafla uyumlu ve kent turizmine faydalı olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel “900 milyon TL’lik bütçesi olan bir turizm kentinin kültüre ayırdığı 45 milyon TL’lik bütçe fazla mı? Bunun içerisinde konserler ve etkinliklerin yanı sıra kentimizin tanıtımı amacıyla katıldığımız fuarlar da yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“HAMASET SİYASETİ”

Neopolis Heykel Sempozyumu ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Başkan Ömer Günel, yol gösterici ve yapıcı eleştirilere her zaman açık olduklarını ancak sadece eleştirmek için yola çıkan insanların peşinden gitmenin hamaset siyaseti olduğunu belirten Başkan Ömer Günel “Siyaseten Abdülhamit’i örnek alıyorlar ancak bu ülkeye heykeli Abdülhamit’in getirdiğini bilmiyorlar. Kuşadası’nı heykellerin süslemesine karşı çıkanlar heykelleri görmek için Floransa’ya gidiyorlar. Biz Neopolis Heykel Sempozyumu ile bir heykel fiyatına kentimize 10 heykel kazandırıyoruz” diye konuştu.