Başkan Güney duyurdu: Üç kadının saldırıya uğradığı mekan mühürlendi!

Yayınlanma: 03.08.2024 - 19:34

Güncelleme: 03.08.2024 - 19:49

Beyoğlu Cihangir Ömer Avni Mahallesi'nde, kadınlara yönelik saldırıyla gündeme gelen Divane Cihangir isimli eğlence merkezi Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cihangir’de bulunan bir eğlence mekanında 3 kadına yönelik şiddet ve darp görüntülerinin basında yer almasından sonra infial yaratan görüntüler üzerine harekete geçti. Gerekli incelemelerin ardından emniyet güçleri ile birlikte işletmeye giden Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri güvenlik gerekçesi ve bina içinde bulunan ruhsatsız bölüm nedeniyle merkezi mühürledi.

Olay üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü de yaptığı yazılı açıklama ile olaya karışan şüpheli şahısların adli makamlara sevk edildiğini duyurmuştu.

İNAN GÜNEY DUYURDU

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kamuoyunda gündeme gelen, içinde ruhsatsız spa da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir. Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin 'o saatte orada ne işin vardı' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler”