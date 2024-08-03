Suç dosyaları kabarık çıktı: Beyoğlu'nda 'Divane Cihangir' isimli mekanda kadınları darbeden 2 erkek gözaltına alındı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 14:03

Güncelleme: 03.08.2024 - 14:08

Beyoğlu Cihangir'de bir eğlence merkezine giden 3 kadına yönelik fiziki saldırı ve saç çekme görüntülerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından polis harekete geçti.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden M.M.D’nin 13, V.T’nin ise 12 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerin kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adliyeye sevk edildi.

EMNİYET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Beyoğlu ilçesi Ömer Avni Mahallesinde bulunan bir eğlence yerinde meydana gelen ve 2 Ağustos 2024 tarihinde bazı medya kuruluşlarında yer alan olayla ile ilgili olarak; olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, iş yeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır.

İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 21.30 sıralarında yakalanarak, gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D’nin 13, V.T’nin ise 12 suç kaydı olduğu anlaşılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler 3 Ağustos 2024 tarihinde kasten yaralama ve cinsel taciz suçlarından adli makamlara sevk edilmiştir."

BAKAN YERLİKAYA ‘GEREĞİ YAPILDI’ DİYEREK PAYLAŞTI

Öte yandan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı" notuyla "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz. Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" paylaşımında bulundu.