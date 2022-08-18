Başkan Gürün: Yetkim olsa Bodrum’da inşaatları durdururum

18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:51

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün katıldığı bir televizyon programında, Bodrum’daki inşaatlardan, Gökova Körfezine kadar değişik konularda açıklamalarda bulundu.



"3 MİLYAR 600 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK"

İstanbul’un 2,5 katı büyüklüğündeki bir alana hizmet verdiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “ Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 3 milyar 660 milyon liralık yatırım yapmışız. Büyükşehir Belediyesi olduğumuz günden bu yana yaptığımız yatırım. Alt yapı çalışmaları yapmışız.. Asla şikayetimiz yok. Geçmişten gelen sorunları çözmek için uğraşıyoruz. 400 km’lik yolumuzu çağdaş hale getirdik. İstanbul’un 2,5 katı büyüklüğünde alan büyüklüğümüz var. Akdeniz’de ki 9 ülkenin ülke kıyı uzunluğundan daha fazla kıyı uzunluğumuz var. Bunların hepsine baktığınızda Muğla’nın bir ucundan diğer ucuna 4 saatte gidiyorsunuz. Ve bu coğrafyada alt yapı çalışması yapıyorsunuz” dedi.

“BODRUM ADETA İŞGALE UĞRAMIŞ DURUMDA”

Bodrum’a 1 milyar 460 milyon liralık alt yapı yatırımı yapıldığını belirten Başkan Gürün “Alt yapı çalışmalarına Bodrum’da devam ediyoruz. Bodrum şahane mükemmel. Herkes Bodrum’a gelmek istiyor. Acaba Bodrum’a Bodrum’un değerleriyle yaşamaya mı geliyorlar. Yoksa değerli bir Bodrum’a kendi değerlerini empoze etmeye mi geliyor. Bodrum adeta bir işgale uğramış durumda. Bir evin bir arabanın kaç kişi alacağı bellidir. Ama Bodrum’da devamlı bir inşaat var. Şimdi diyorlar ki imar verme. Daha önce bölük pörçük belde belediyeleri, diğer belediyeler hepsi kendine göre vakti imar yapmış.

Buraların olmazsa olmazlarının başında su geliyor. İkincisi kanalizasyon. Üçüncüsü ulaşım. Şuanda ulaşım kilitlenmiş durumda. Biz Bodrum’a 1 milyar 460 milyon liralık alt yapı yatırımı yapıyoruz. Bodrum’un yüzde 41’inde kanalizasyon vardı. Biz bugün yaptıklarımızla yüzde 90’nın üzerine çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

“İMAR YETKİSİ BAKANLIĞA AİT”

Bodrum’da sürekli inşaatların yapıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün “inşaatların devam etmesi yeni sorunları gündeme getiriyor” dedi. Başkan Gürün “Bodrum’da su ile ilgili konu enteresan bir şey. Biz devraldığımızda 2015 yılında su ile ilgili konuda abone sayısı 75 bin 40 adetti. Su sarfiyatı 7 milyon 810 bin 420 m3’dü. 2022 yılında abone sayısı 93 bin 593’e çıktı. Su sarfiyatı 11 milyon 36 bin m3’e çıkmış. Su yetmiyor. Biz problemin arkasından koşarak ona yetişmeye çalışıyorum. Çöze çöze. Ama önde sürekli yeni inşaat sürekli yeni abone ve sürekli yeni tüketim oluyor. Böyle bir şehircilik olmaz. Benim şuanda yetkim olsa Bodrum’da inşaatları durdururum. Gelecek imar planına göre, gelecek olan nüfus, ulaşım, su, kanalizasyonu nasıl yapacağıma hangi kaynakla yapacağıma karar veririm. Onları ikbal edebilecek durumda ise gel kardeşim sen burada inşaatını yap derim. Bakanlık bunu yapabilir. Bodrum’da imarı durdurdum. Tekrar tümüyle değerlendireceğim. Duruma göre imarı yeniden yapacağım. Onun imarını inşaat ruhsatını da alt yapıyla diğer işler bittiğinde vereceğim diyebilir. Radikal bir çözüm. Bodrum’da suyun yetmesi için programlı bir büyümenin programlı abonmanın olması lazım. Biz geçmişten gelen eksikliği tamamlamaya çalışıyoruz. Diğer yandan önümüzde devamlı yeni konutlar yapılıyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor” ifadeleri kullandı.

“BÜYÜKŞEHİR OLARAK 128 ÇEVRE DAVASI AÇTIK”

Büyükşehir Belediyesi olarak 128 adet dava açtıklarını söyleyen Başkan Gürün “Gökova Körfezi benim içimi sızlatıyor. Orada öyle niyetler var ki adeta Gökova Körfezi yat limanları ile dolacak. Gökova Körfezi gittiği zaman mavi yolculuk veleddalin aminolacak. Ancak yetki açısından baktığınız zaman bizim elimizde tek enstrüman var dava açmak. Çevre ile ilgili açtığımız dava sayısı 128 adet. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bakanlığının yaptığı planlar ve yapılan işlemlerle ilgili ön görüş veriyoruz. Ön görüş vermemize rağmen o işi yaparlarsa derhal dava açıyoruz.