Başkan İduğ: Yerinde tespit yapıyoruz
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, mahalle ve esnaf ziyaretleri kapsamında gittiği Altındağ’da “Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız ziyaretlerde yerinde tespit ve çözüm odaklı çalışma ile bölge halkının ve esnafının beklentilerini karşılamak istiyoruz” dedi.
İzmir’de Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ mahalle ve esnaf turuna devam etti. Atındağ Esnaf Odası Başkanı Tayfun Çıracı ile birlikte Serintepe, Zafer ve Birlik mahallelerinde bulunan işyerlerine giden Başkan İduğ, esnafın görüş ve önerileri dinledi.
Esnaf ziyaretlerine günün büyük bölümünü ayıran Başkan Mustafa İduğ, yaşanan sıkıntılar ve işlerinin durumu hakkında bilgi aldı. İduğ, belediyeden beklentilerini dinleyerek bol kazanç temennisinde bulundu, alışveriş yapan ya da kahvehane ve kafelerde oturan vatandaşlarla da sohbet etti.
"BÖLGE HALKIMIZIN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ”
Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı saha çalışmalarının vatandaşları dinlemek için önemli olduğunu belirten Başkan İduğ, “Ekip arkadaşlarımızla yaptığımız ziyaretlerde yerinde tespit ve çözüm odaklı çalışma ile bölge halkının ve esnafının beklentilerini karşılamak istiyoruz. Yapacağımız yatırım ve çalışmaları görerek yerinde belirliyor ve onların istekleri doğrultusunda şekillendiriyoruz. Tüm esnaflarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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