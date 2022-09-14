Başkan İduğ’dan öğrencilere yurt müjdesi

14 Eylül 2022 Çarşamba, 15:14

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, başlayan eğitim öğretim yılı kapsamında okul çıkış saatinde çocuklarını bekleyen velilerle ve çıkan çocuklarla sohbet etti. Yeni eğitim öğretim yılının heyecanını Bornovalılarla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan İduğ, “Onların heyecanının başarılarla taçlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitime verdiğimiz destekleri üç ana başlık altında topladık. Bunlar ilköğretime yönelik çalışmalarımız, yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurt destekleri ve meslek eğitimi çalışmaları. Ortaokul ve lise öğrencilerimize BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) kurslarımızla yüz yüze ve Dijital Sınıf ile uzaktan eğitim veriyoruz. BELGEM’de 41 tam zamanlı öğretmenimizle 7. sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik 110 branştaki haftalık 40 saatlik kurslarımızdan okul dışında başka bir eğitim desteği alma imkanı olmayan öğrenciler yararlanabiliyor” diye konuştu.

DİJİTAL SINIF

Eğitim alanındaki ödüllü vizyon projesi Dijital Sınıf’ın da okuldaki dersleri tamamlamada önemli bir unsur olduğunun altını çizen Başkan İduğ, “BELGEM’deki yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitime de geçtik. 2019 yılında Bornova’daki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabileceği Dijital Sınıf projesini hayata geçirdik. Dijital Sınıf’ı pandemiden önce, engelli bireylerin eğitimi için hayata geçirmiştik. Projemizin önemi uzaktan eğitime geçilen koronavirüs salgını döneminde daha da iyi anlaşıldı. Öngörümüz sayesinde Bornova’daki öğrencilerin önemli kısmı Dijital Sınıf’tan yararlanıyor” dedi.

YENİ YURTLAR GELİYOR

Yurt sorununu azaltmak amacıyla mevcut 155 kişilik kız öğrenci yurdunun yanı sıra merkezde güçlendirme çalışmaları devam eden bir binada 300, temeli yeni atılacak ikinci bir binada ise 100 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açılacak. Barınmanın üniversiteliler arasında en önde gelen sorunlar arasında olduğunu hatırlatan Mustafa İduğ, “Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Fakat Anadolu’dan İzmir’e üniversite okumak için gelen kızlarımızın barınmalarını sağlayarak, onların eğitimlerine odaklanmasını istiyoruz” diye konuştu.