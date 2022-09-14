Başkan İduğ’dan öğrencilere yurt müjdesi
İzmir’de Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ; öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa dikkat çekerek, “Üniversiteli öğrencilerimiz için de 300 kişilik kız öğrenci yurdu hazırlıyoruz. Geleceğimizin umudu gençlerimizi bilimin ışığında yetişmesini sağlamak için gayret ediyoruz” dedi.
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, başlayan eğitim öğretim yılı kapsamında okul çıkış saatinde çocuklarını bekleyen velilerle ve çıkan çocuklarla sohbet etti. Yeni eğitim öğretim yılının heyecanını Bornovalılarla paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan İduğ, “Onların heyecanının başarılarla taçlanması için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda eğitime verdiğimiz destekleri üç ana başlık altında topladık. Bunlar ilköğretime yönelik çalışmalarımız, yükseköğretim öğrencilerine yönelik yurt destekleri ve meslek eğitimi çalışmaları. Ortaokul ve lise öğrencilerimize BELGEM (Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi) kurslarımızla yüz yüze ve Dijital Sınıf ile uzaktan eğitim veriyoruz. BELGEM’de 41 tam zamanlı öğretmenimizle 7. sınıftan 12. Sınıfa kadar tüm öğrencilere yönelik 110 branştaki haftalık 40 saatlik kurslarımızdan okul dışında başka bir eğitim desteği alma imkanı olmayan öğrenciler yararlanabiliyor” diye konuştu.
DİJİTAL SINIF
Eğitim alanındaki ödüllü vizyon projesi Dijital Sınıf’ın da okuldaki dersleri tamamlamada önemli bir unsur olduğunun altını çizen Başkan İduğ, “BELGEM’deki yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitime de geçtik. 2019 yılında Bornova’daki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabileceği Dijital Sınıf projesini hayata geçirdik. Dijital Sınıf’ı pandemiden önce, engelli bireylerin eğitimi için hayata geçirmiştik. Projemizin önemi uzaktan eğitime geçilen koronavirüs salgını döneminde daha da iyi anlaşıldı. Öngörümüz sayesinde Bornova’daki öğrencilerin önemli kısmı Dijital Sınıf’tan yararlanıyor” dedi.
YENİ YURTLAR GELİYOR
Yurt sorununu azaltmak amacıyla mevcut 155 kişilik kız öğrenci yurdunun yanı sıra merkezde güçlendirme çalışmaları devam eden bir binada 300, temeli yeni atılacak ikinci bir binada ise 100 kişilik kız öğrenci yurdu hizmete açılacak. Barınmanın üniversiteliler arasında en önde gelen sorunlar arasında olduğunu hatırlatan Mustafa İduğ, “Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Fakat Anadolu’dan İzmir’e üniversite okumak için gelen kızlarımızın barınmalarını sağlayarak, onların eğitimlerine odaklanmasını istiyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- 'Tam bir küstahlık ve edepsizlik'
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- 6’lı masaya yeni ayak eklediler
- Sedat Peker'in evine silahlı saldırı: 1 yaralı
- AKP'li Göksu'ya böyle yanıt verdi