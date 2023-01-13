Başkan Kılıç: Geleceğe emin adımlarla yürüyoruz

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 07:57

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 07:57

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, dört yıllık görev süresini anlattı. Belediyenin bütçe ve borç durumunu aktaran ve borcunun yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan başkan Kılıç, “Tarihinde Buca’nın bir planı yok, hep ıslah imar planları bulunuyor. Kent merkezi olan 25 kilometrekarenin yaklaşık bin 665 hektarını yeniden planladık. Atatürk maskının olduğu alanın planlarını bitirdik. İzmir’in protokol yolu olan alanın bize ait olan kısmın planı bitti. Oradaki vatandaşlarımız depreme dayanıklı, Buca’ya uygun güzel konutlarına yakında kavuşacak. Meydanların, yeşil alanların, otoparkların olduğu planlar yapıyoruz. Seyhan Mahallesi planlarını da bitirdik. Çaldıran ve Ufuk Mahallesi planları da meclisten geçecek. Yaşanabilir Buca hayali için en önemli kriter imar planlarıdır” dedi. Bir önceki dönem bütçenin 2020 milyona yakın olduğunu hatırlatan Kılıç, “Bütçeye karşılık iki katına yakın borç yükümüz vardı. 2022 yılının gerçekleşen bütçesi yaklaşık 900 milyon lira civarı olacak. Şu anki borcumuz 370-380 milyon civarında. Yani çalışmamızı engelleyecek durum sıfırlanmış durumda” dedi.

“BUCA’NIN MERKEZİNE UZANAN BİR BERLİN DUVARIMIZ VAR”

Buca Belediyesi’nin borçları ödemek için hisseli tapular hariç hiçbir satış yapmadığını belirten Kılıç, “Güncel değeri 250 milyon olan kamulaştırma yaptık. Eski Gece Pazarı’nı kamulaştırdık ve proje yapmayı düşünüyoruz” dedi. Tarihi demiryolu hattı ve eski istasyonun olduğu bölgeyle ilgili görüşlerini anlatan Kılıç, şöyle konuştu: “Buca’nın merkezine uzanan bir Berlin Duvarımız var, kullanılmıyor. Çizgi halinde ilçeyi ikiye ayırıyor. Burayı da aldık, Buca’ya yakışır bir yürüyüş yolu yapmayı düşünüyoruz. İstasyonun olduğu noktayı da kültür faaliyetlerinin yapılacağı bir alan olacak. Buca’nın bir meydanı yok. 13 dönümlük stadın alımını yapınca orayı Buca’ya meydan olarak kazandıracağız. Çarşının olduğu yere 700 kişilik bir salon yapacağız. Kültür sanat etkinlikleri artık burada yapılacak.”

“BUCA CEZAEVİ ALANI YEŞİL ALAN OLMALI”

Yıkılan Buca Cezaevi alanı ile ilgili soruya cevap veren başkan Erhan Kılıç, “Cezaevinin kaldırılması süreci zor ve meşakkatli bir çalışmaydı. İmar planında cezaevinin göbeğinde 25 bin metrekarelik alanda paralı ticaret merkezi görülüyor. Böyle bir kesinleşmiş planı var. Bu diplomasi ile çözülmeli. Bakanlık burayla ilgili yeni bir plan hazırlayarak askıya çıkardı ama bu daha sonuçlanmış aşamada değil. Biz buna itirazımızı yaptık. Bakanlığın planı yüzde 99 mahkemeden dönecektir. Ben cezaevi alanının yeşil alan olmasını istiyorum” cevabını verdi.