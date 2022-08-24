Başkan Kılıç: Metro, Buca’ya ya gelecek, ya gelecek!

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:05

“Gerçek makam sokaklardır” diyerek mahalle muhtarlarından demokratik kitle örgütlerine kadar tüm kurumlara ulaşarak projeler oluşturan Buca Belediyesi, Buca Kent Konseyi ile birlikte gerçekleştirdiği “Komşular Buluşuyor” etkinliklerinin ikincisi Efeler Mahallesi Yörük Ali Efe Parkı’nda gerçekleşti. Mahalle halkının yoğun ilgisiyle yapılan etkinliğe Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Kent Konseyi Başkanı Cem Unutmuş ve Efeler Mahallesi Muhtarı Metin Aktaş ev sahipliği yaptı.

BAŞKAN KILIÇ’TAN SORULARA TEK TEK YANIT

Çocuklara özel yüz boyama, palyaço ve balon süsleme etkinliklerinin yer aldığı buluşmada mahalleli kadınlardan oluşan gösteri ekibi de zeybek oynadı. Başkan Erhan Kılıç’ın da gösteriye eşlik ettiği ve renkli anlara sahne olan buluşmada yurttaşlar da semtlerine ilişkin tüm soruları sorma imkanı buldu. Buca Metrosu’ndan altyapı çalışmalarına kadar pek çok soruyu bizzat yanıtlayan Başkan Kılıç, hem Efeler Mahallesi hem de Buca genelinde yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Belediyenin mali disiplinini sağlayarak altyapı hizmetlerine aktarılacak kaynağın artırıldığını vurgulayan Başkan Kılıç, İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Buca Metrosu’nun kentin gelişiminde büyük bir ivme yaratacağına işaret etti. Buca’nın en önemli sorunlarından olan trafik sorununun çağın imkanlarına uygun olarak ancak toplu taşıma yöntemiyle çözülebileceğine dikkat çeken Kılıç, “Buca Metrosu Buca’ya ya gelecek, ya gelecek” diye konuştu.