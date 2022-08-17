Soyer duyurdu: Buca Metrosu için ilk kredi geldi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:19

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 14 Şubat’ta temelini attığı Buca Metrosu için sevindirici bir gelişme daha yaşandı. Buca Metro projesinin yapımında kullanılacak kredinin 21,5 milyon Avro’luk ilk dilimleri geldi.



“ARTIK HEDEFE KİLİTLENDİK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent tarihinin en büyük ulaşım projesini yine İzmir’in kendi dinamikleri, yerel yönetimin kendi gücüyle yapmak üzere büyük bir inanç ve kararlılıkla yola çıktıklarını, hedefe ulaşmak için tüm engelleri birer birer aştıklarını söyledi. Avrupa’nın iki önemli kalkınma bankasından uygun koşullarda sağladıkları kredinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin finansal gücünün yanı sıra mali stratejilerinin doğruluğunun bir kanıtı olduğunu ifade eden Soyer, “Hazine garantisi olmaksızın 4 yıl geri ödemesiz toplam 12 yıl vadeye uzanan finansmanın uygun koşullarda sağlanması İzmir’e güvenin ve küresel bazda kazanılan itibarın bir göstergesi. Dünyada ve ülkemi zde yaşanan zorlu süreçte belediyemizin böyle önemli finansal kaynaklara ulaşabilmesi ve bu kapsamdaki ilk kredi dilimlerinin gelmesi çok önemli bir olay. Şimdi artık hedefe kilitlenip, sadece önümüze bakacağız. Buca Metrosu’nun yapımına devam edeceğiz. O metro Buca’ya gelecek” diye konuştu.

Başkan Tunç Soyer Fahrettin Altay-Narlıdere Metro hattı ve Çiğli Tramvayı’nı da kısa sürede tamamlayarak İzmir’i çağdaş toplu ulaşım alanında Türkiye’nin lider kenti haline getireceklerini söyledi.

PROJENİN KALDIRACI OLACAK

Üçyol-Buca Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 2021 yılının Temmuz ayında 125 milyon Avro, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 2021 yılının Kasım ayında 125 milyon Avro olmak üzere toplam 250 milyon Avro tutarında dış finansman sözleşmesi imzalamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Metro Projesi’nin hayata geçirilmesi için toplam 250 milyon Avro tutarındaki bu dış finansmandan projenin kaldıracı olacak, yaklaşık 21,5 milyon Avro avans tutarındaki kaynağı uluslararası kalkınma bankalarından sağladı. Geri kalan finansmanın yine belirtilen uluslararası kalkınma bankalarından hak ediş bazında, yapılan sözleşme şartlarına uygun olarak kullanılacağı ifade edildi.