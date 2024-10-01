Başkan Köksal, ilçeyi UNESCO’nun dünya mirası listesine aldırmayı hedefliyor: ‘Menteşe’yi parlatacağız’

Yayınlanma: 01.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 01.10.2024 - 04:00

Doğrusu kadın duyarlılığı, Menteşe Belediyesi’nin tüm koridorlarında ve alanlarında duyumsanıyor. Başkanı görüp tanıyınca da, bunun asıl belirleyicisinin ve temsilcisinin başkan Gonca Köksal olduğunu anlıyoruz.

GENÇ VE TECRÜBELİ

Ülkemizin yakın geçmişteki kamu yönetimi tarihini bilenler, ilk kadın vali Lale Aytaman’ın Muğla’da görev yaptığını anımsayacaklardır. Muğla’daki ilk kadın validen sonra, şimdi de Muğla merkezindeki ilk kadın belediye başkanı Köksal oldu. Köksal, eski vali Aytaman’la da görüştüklerini ve onun deneyimlerinden yararlanmak istediklerini söylüyor.

Gonca Köksal hem kadın hem genç ve hem de tecrübeli bir başkan. Tecrübesi bundan önce iki dönem belediye meclis üyeliği yapmasından ve yerel yönetimlerle ilgili komisyonlarda ve birliklerde görev almasından geliyor. Kendisi şehir plancısı. Ayrıca yerel yönetimler üzerine akademik çalışmalar da yapmış. Taşıdığı özellikleriyle başkan Köksal, bir anlamda CHP’deki yeni değişim döneminin adeta simgesi gibi. Doğrusu partisi CHP ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras için, anlamlı ve güzel bir tercih olmuş. İki başkan iyi anlaşıyor ve Muğla için etkin biçimde işbirliği yapıyor. Muğla merkezinin, bazı turistik büyük ilçelerin gölgesinde kaldığının her iki başkan da ayırdında. O nedenle bu dönem Muğla merkezini öne çıkarmanın hazırlıklarını yapıyorlar. Köksal, “Bu dönem Menteşe”yi parlatacağız’ diyerek, bu yaklaşımı en özlü biçimde ifade ediyor.

UNESCO İLE İLİŞKİLER

Başkan Köksal aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği’nin encümen üyesi. Menteşe’yi UNESCO’nun dünya mirası kentler listesine sokmayı hedefliyor. Bu bağlamda, Ahmet Aras başkanlığındaki Kıyı Ege Belediyeler Birliği’nin Rodos adasındaki temaslarına katılmış. Orada bu konuda görüşmeler ve hazırlıklar yapmış. İçinde yer alıp hayata geçirdikleri bir başka proje de UNESCO’nun “Kadın başkanlar” projesi. Bu proje kapsamında, 2025’in ekim ayında Stockholm’de yapılacak zirvede Türkiye’yi temsil etmeyi hedefliyor.

