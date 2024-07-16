Bodrum’da izin çıkmayan proje için şirket Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan’ı gözüne kestirdi

Yayınlanma: 16.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.07.2024 - 04:00

Türkiye’nin ağaç nüfusu her geçen gün azalırken yenilenebilir enerji adı altında orman alanlarında çalışmalar devam ediyor. Özgül Holding’e ait Lodos Yenilenebilir Enerji’nin daha önce Muğla Bodrum’da yapmak istediği projeye Muğla Büyükşehir Belediyesi karşı çıkmıştı. Şirket, rotasını Kavaklıdere, Menteşe ve Yatağan’a çevirdi.

31 TEMMUZ’DA TOPLANTI

Üç ilçeyi kapsayan RES (rüzgâr enerji santralı) projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruldu. Bakanlık, 31 Temmuz’da halkın katılımı toplantısı yapılmasına karar verdi. Toplantının ardından İnceleme Değerlendirme Komisyonu sürecine girecek olan proje onaylanırsa ormanlık alanlara rüzgar türbini dikilecek.

Şirketin bakanlığa sunduğu çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporuna göre orman sınırları içerisinde kalan alanlara 10 türbin konulacak. Türbinler bölgeye TIR’larla sevk edilecek. Şirket bu proje için 965 milyon TL harcayacak.

Ayrıca şirket, proje sahası ve yakın çevresinde tespit edilen bitki ve hayvan türlerini de listeledi. Bu kapsamda bölgede endemik bir bitki türü olan mart geveni ve alaca nakıl da tespit edildi. Bölgede uluslararası Bern Sözleşmesi ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin listelerine giren memeli ve kuş türleri de bulunuyor.

Şirketin resmi internet sitesine göre Özgül Holding’in yönetim kurulu başkanı Ömer Faruk Özgül ve eşi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Züleyha Özgül, daha önce de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a İngiltere ziyaretinde eşlik etmiş.

