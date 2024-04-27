Başkan Lal Denizli üreticilere 50 bin adet fidan dağıttı

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ata tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında üreticilere fidan ve tohum desteği verdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 27.04.2024 - 16:41
Başkan Lal Denizli üreticilere 50 bin adet fidan dağıttı
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İzmir'de Çeşme Belediyesi Tohum Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, belediye meclis üyeleri, yerli üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Tarım ve Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde Ata tohumu yaygınlaştırma projesi kapsamında 50 bin adet fide dağıtımı yapıldı. Domates, biber, patlıcan çeşitleri olmakla birlikte yerli çiçek fideler (selluka, kadife, zinya, şebboy), fidan olarak da incir (bardacık, sakız), nar (kadı), asma (razakı, sultani, pembe çekirdekli), tohum olarak acur (topan,uzun), yerli karpuz, yaz-kış kavunu, kınalı bamya dağıtıldı.

Her zaman yerli üreticilerin yanında olduğunu belirten Denizli, çiftçilere destek çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi. Fidan desteğinden faydalanan çiftçiler de Başkan Denizli’ye teşekkür etti.


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