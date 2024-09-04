Başkan Mutlu: Konak’ta en büyük sorun kentsel dönüşüm

Yayınlanma: 04.09.2024 - 11:16

Güncelleme: 04.09.2024 - 11:16

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gömeç Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Zeytin Dalı Kültür Sanat ve Barış Festivali’ne katıldı. Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen festival kapsamında “Yerel Yönetimde Kadın” konulu söyleşide, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile birlikte konuşmacı olarak yer alan Başkan Mutlu, belediyecilik vizyonunu etkinlik alanını dolduran konuklarla paylaştı.

KENTE SAHİP ÇIKAN KADINLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Gömeç’te bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Mutlu, davet ve ev sahipliği için Başkan Bağcı ile ekibine teşekkür etti. Mimarlar Odası’nda görev yaptığı yıllarda kent suçlarına karşı verdiği mücadelelerden bahseden Başkan Mutlu, “Biz aynı masanın etrafında, İzmir’in toprağını, havasını, doğasını, suyunu korumak için çok büyük mücadeleler verdik. Ne mutlu ki kente bu kadar sahip çıkan kadınlar, bu defa kenti yönetmek için görevlendirildi. İzmir’de 8 kadın belediye başkanı olması ve mücadelenin içinden gelerek kendi başarısını yaratan kadınların önünün açılması çok kıymetli. Bize düşen ise bizden sonra gelecek kadınların önünü daha da açmak adına çok başarılı olmak. Hepimiz büyük bir heyecan ve şevkle sokakları adım adım gezerek, insanların derdine derman olarak bu dertleri çözme yolunda da bunca yıllık birikimimizi, deneyimimizi kente aktarmak için büyük bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

“KENTİ KULLANAMAZ VE YAŞAYAMAZ OLDULAR”

Konak’ta kimsenin kendini öteki hissetmemesi için sokak sokak gezerek herkesi dinlediklerini ve dokunmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Mutlu, “Ekonomik uçurum bir ötekileşme duygusu yaratmış Konak’ta. Kendini öteki hissedenlerle Konak’ı, İzmir’i barıştırmaya çalışıyoruz. Onlara ‘yalnız değilsiniz’ duygusunu geçirmek için sokak sokak geziyoruz. Şu an ülkede yaşanan bu büyük ekonomik krizden en çok etkilenen gruplar çocuklar, kadınlar, gençler ve emekliler. Hiç olmadığı kadar kenti kullanamaz ve yaşayamaz oldu bu gruplar. Onların tekrar kentin içinde, kendini iyi hissetmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ADİL KENT EŞİT YURTTAŞLIK” VURGUSU

Kadınlara yönelik hizmet ve politikalara bu dönemde büyük ağırlık vereceklerinin altını çizen Başkan Mutlu, şunları söyledi: “Konak çok sayıda engelli vatandaşın yaşadığı bir bölge. Kadınların üzerinde ciddi bir bakım yükü var. Yaşlılara ve çocuklara da kadınlar bakıyor. Kadınların kendini hep evde, adeta hapis hissettiği bir hayattan söz ediyoruz. Seçim döneminde mottomuz ‘Adil kent eşit yurttaşlık’ idi. Şu an bunun için çalışıyoruz.”

AMACIMIZ KADINLARIN DAHA ÇOK SOKAKTA OLMASI

Kadınların üzerindeki bakım yükünü hafifletmek için yakın zamanda kreşler açmayı planladıklarını belirten Başkan Mutlu, “Hızlıca ilk açacağımız kreşimiz Kemeraltı’nda olacak. Diyelim ki alışveriş yapmak için Kemeraltı’na geldiniz. Çocuğunuzu kreşimize bırakabileceksiniz. O orada oynarken siz rahatça gidip kahvenizi içebilecek, alışverişinizi yapabileceksiniz. Sadece düzenli gelinen değil saatlik de bırakılabilen bir yer haline getireceğiz. Çünkü amacımız daha çok kadının sokağa çıkması ve sosyal hayatın içerisinde olması” şeklinde konuştu.

BİZ HEP MÜCADELELERLE BİR YERLERE GELDİK

Uzun yıllardır Konak’ta yaşadığını ve ilçenin sorunlarının yanı sıra çözüm önerilerine de hakim olduğunu söyleyen Başkan Mutlu, “38 yıldır Konak’ta yaşıyorum. Çok iyi bildiğim bir bölge ama başkan olduğunuz andan itibaren çok başka bir sorumluluk duygusu geliyor. Bir şeyleri değiştirebileceğinizi ispat etmek istiyorsunuz. Ben bunu kadınların çok iyi yapacağını görüyorum. Çünkü biz hep mücadelelerle bir yerlere geldik. O mücadele azmi sizi yöneticilik yaparken de kamçılıyor. Kadınların, çocukların, gençlerin desteğiyle umuyorum bir başarı hikayesi yerel yönetimlerden başlayarak ülkede de sürdürülecek” dedi.

PARSELASYON PLANLARI BİR YILDA HAZIR

Katılımcıların soru sorma imkanı da bulduğu söyleşide Başkan Mutlu, Konak’ta kentsel dönüşüm çalışmalarının ne zaman başlayacağına yönelik bir soruya ise şöyle yanıt verdi: “Kentsel dönüşüm bölgelerinin sadece planları yapılmıştı yani uygulama planları dediğimiz parselasyon planları yoktu. Göreve geldiğimizde hızlıca parselasyon planlarını hazırlamaya başladık. Hedefimiz 1 yılda 600 hektarlık alanın parselasyon planlarını hazırlayıp dönüşümü başlatmak. Çünkü Konak’ta en büyük sorun kentsel dönüşüm.”