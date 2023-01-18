Başkan Öküzcüoğlu: Üzümün başkentiyiz
Manisa'da Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm bağlarında çalışan işçileri ziyaret ederek, "Bu dönemde bağların budanması, bağlanması, çiftlerin sürülmesi işçilikleri yapılıyor. Ülkemizin en çok üzüm üretilen ilçesiyiz. Üzümün başkentiyiz" dedi.
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, dünyaca ünlü Sultaniye üzümü bağlarında çalışan işçilerini ziyaret etti. Budama ve ip bağlama gibi çalışmaların yapıldığı üzüm bağında işçilerle sohbet eden başkan Öküzcüoğlu, birer de bere hediye etti.
Ahmet Öküzcüoğlu “Üzmün başkenti Alaşehir’de en büyük gelir kaynağımız olan üzüm işçilikleri başladı. Bu dönemde bağların budanması, bağlanması, çiftlerin sürülmesi işçilikleri yapılıyor. Ülkemizin en çok üzüm üretilen ilçesiyiz. Üzümün başkentiyiz. Üzüm işçilerinin sorunlarını dinlemek, onlarla sohbet etmek için üzüm işçilerini arazilerde ziyaret ediyoruz. Onların soğuklarda üşümelerine biraz olsun engel olabilmek için birer adet bere hediye diyoruz" diye konuştu.
Üzüm işçileri de başkana teşekkür etti.
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