Başkan Ömer Eşki: Elektrik dağıtım şirketleri kamulaştırılsın

Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:43

Güncelleme: 15.07.2024 - 16:43

İzmir’in Konak ilçesinin Alsancak semtinde sağanak yağış sonrası elektrik akımına kapılan Özge Ceren Deniz (23) ve onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirdiği olay sonrası Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki “kamulaştırma” çağrısı yaparak yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaptı

“ZORUNLULUKTUR”

Enerji hukuku üzerine yüksek lisans yaptığını aktaran Başkan Eşki, “Böylesine acı bir olay ile bu konunun gündeme gelmesini istemezdim, ama önemli bir gerçeğin altını çizmek gerekiyor. Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önündeki en büyük sorunlardan biri, belki de en büyüğü, enerji dağıtım şirketleridir. Yaşar Üniversitesi’nde enerji hukuku yüksek lisansı yaptığım dönemde yenilenebilir enerji üzerine yoğun bir çalışma yapmıştım. Bitirme projem ise elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılıp yenilenebilir enerji üzerine yatırım yapmalarının zorunlu hale getirilmesi üzerineydi. Türkiye’nin dış açıklarından sanayi ve tarım alanındaki birçok gelişmeye kadar önemli köşe taşlarının başlangıç noktası, enerji dağıtım şirketlerinin kamusallaştırılması zorunluluğudur” diye konuştu.

“ACI TABLO İNSANİ KOŞULLARIN YOK SAYILDIĞI VAHŞİ ŞARTLARI HATIRLATIYOR”

Bitirme tezini de Almanya ve Japonya gibi ülkelerin sanayi devrimleri sırasında yaptıkları yatırımları ele aldığını aktaran Ömer Eşki, “Almanya ve Japonya gibi sanayi devi ülkelerin 19. yüzyılın 3. çeyreğinde başlattıkları sanayileşme hamlelerini temel alarak yola çıkmıştım. Almanya’da Şansölye Otto von Bismarck, büyük tarım arazi sahiplerinin topraklarını halka açmış ve karşılığında büyük sanayi şirketlerinin temellerini atmıştır. Bugün Almanya’nın dev sanayi şehirlerinin ortaya çıkış hikayesi budur. Japonya’da ise samurayların baskıcı rejimine karşın imparator ve genç samuraylar, ilerlemenin önündeki tüm kuralları kaldırmış ve samuray arazilerine el koyarak halka dağıtmış, samuray ailelerine büyük sanayi yatırımı zorunluluğu getirmiştir. Son Samuray filminde dramatize edilen bu durum, günümüz Japonya’sının dev şirketlerinin ortaya çıkış hikayesidir. En son Alsancak’ta yaşanan ve iki insanımızın hayatına mal olan bu acı tablo, bana Bismarck öncesi Almanya’yı ve Meiji Restorasyonu öncesi Japonya’daki samuray baskı dönemindeki insani koşulların yok sayıldığı vahşi şartları hatırlatmaktadır. Temel ihtiyaç olan enerji dağıtımı kamusal hizmet olmalıdır. Bu hizmetin özelleştirilmesi, kamusal hizmetten kar etmek isteyen kurumların gerekli güvenlik önlemlerini almasını kimi zaman engellemektedir. İnsan hayatının hiçe sayıldığı böylesi durumların oluşması yanı sıra, enerji piyasasını de facto biçimde kontrol altında tutan bu şirketler, kimi zaman devlete meydan okurcasına yüzbinlerce insanın yaşadığı koca şehirlerin elektriklerini kesebilme hakkını kendilerinde görebilmektedirler” ifadelerini kullandı.

“YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ENERJİ DAĞITIM ŞİRKETLERİDİR”

“Tüm bunların yanında, bu şirketlerin en büyük düşmanı yenilenebilir enerji sektörüdür” diye devam eden başkan Eşki, “Bir başka deyişle, yenilenebilir enerjinin önündeki en büyük engel enerji dağıtım şirketleridir. Çatımıza koyduğumuz her güneş paneli yahut kanatlarının dönüşünü büyük bir huzur ile izlediğimiz her rüzgar türbini, bu şirketlerin kar paylarını düşürmektedir. Yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve şirketlerin önüne kanun olarak sunulan her bariyerin asıl sebebi, bu şirketlerin uyguladığı lobicilik faaliyetleridir. İşte bu yüzden tüm dağıtım şirketleri kamusallaştırılmalı ve elde edilen bütçe ile sadece yenilenebilir enerji üzerine yatırım yapılmalıdır. Türkiye’nin varsıllaşabilmesinin en kolay ve doğa ile en uyumlu; insanı merkeze koyan en akıllıca yöntem budur. Alsancak’ta yaşanan elim olayın gerçek sorumlusu, milletin parasını zenginlere aktarmak için en kamusal görevlerden biri olan enerji dağıtımını özelleştiren sermaye yandaşı siyasilerdir. Ezcümle, daha önce ortaya koyduğumuz bu tezin artık çok daha kararlı bir şekilde savunucusu olmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.