Başkan Önal'dan ‘bağımsızlık korteji’ne davet!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl dönümünü hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlayan Bayraklı Belediyesi, 18 Mayıs Cumartesi günü muhteşem bir korteje ile "Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik" paneline ev sahipliği yapacak. Başkan Önal, "Bu gurur verici ve özel günde, tüm vatandaşlarımızı kortej ve panelimize bekliyoruz" dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:04
Başkan Önal'dan ‘bağımsızlık korteji’ne davet!
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İzmir’de Bayraklı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yılı dönümünü etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs Cumartesi saat 17.30'da Osmangazi hizmet binasında ‘Atatürk, Cumhuriyet ve Gençlik’ Paneli düzenleyecek. Panelin ardından bağımsızlık kortej yürüyüşü saat 20.00’da Değirmen Kafe önünden başlayacak. Bando, meşaleler, bayraklar ve marşlar eşliğinde devam edecek yürüyüş 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda sona erecek. Park içinde devam edecek etkinlikte, Bayraklı Belediyesi halk oyunları ekibi gösteriler sunacak, DJ performansla gençler doyasıya eğlenecek.

BU COŞKUYU HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümünü aynı inanç ve kararlılıkla kutlayacağız. Bu anlamlı günde tüm vatandaşlarımızı 'bağımsızlık' kortejimize davet ediyoruz. Balkonlarımızı, dükkanlarımızı Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatarak bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılını Bayraklı'ya yakışır şekilde kutlayalım" diye konuştu.


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