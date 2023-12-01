Başkan Oran açıkladı: Ildırı Balıkçı Barınağı’na bakanlık engeli!

Yayınlanma: 01.12.2023 - 13:18

Güncelleme: 01.12.2023 - 13:18

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Ildırı’da Balıkçı Barınağı yapılması hususunda Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne birçok kez başvuruda bulunduklarını ancak tüm taleplerin Bakanlık tarafından reddedildiğini belgeleriyle anlattı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtınada Ildırı’daki balıkçıların mağdur olduğunu dile getiren Başkan Ekrem Oran, göreve geldiği günden bu yana Ildırı’da Balıkçı Barınağı yapılması için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne birçok kez başvuruda bulunduklarını ancak söz konusu yer ile ilgili tüm çalışmaların 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı gerekçesiyle reddedildiğini anlattı. Bakanlığın hüküm ve tasarrufu altında bulunan Balıkçı Barınağı ile ilgili İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni olmadan uygulama yapılamadığını söyleyen Oran, “Ildırı da bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Balıkçı Barınağı yapılması konusunda yıllardır çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na konu ile ilgili bir çok başvuruda bulunduk ve hepsi reddedildi” dedi.

“TÜM BAŞVURULAR SONUÇSUZ KALDI”

Bugüne kadar Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yazılan talep yazılarını tek tek kamuoyuyla paylaşan Oran, “Ildırı bölgesinde Çay ağızı mevkii denilen bölgede sit kapsamında olmayan yeni bir balıkçı barınağı alanı tespit ettik. Bu bölge hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1. Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun Çay ağzına yakın bir alan belirtilmesi halinde talebin yeniden değerlendirileceği hakkında yazısı bulunmasına rağmen yaptığımız tüm başvurular sonuçsuz kaldı. Balıkçı Barınaklarının yapılmasına dair yönetmeliğe istinaden hazırlık dosyamızı, gerekli bakanlıklar ve bağlı merciler ile görüşmeleri yaptık, yapılan görüşmeler neticesinde yazışmalar yapıldı fakat talep hakkında bir dönüş olmadı” diye konuştu.