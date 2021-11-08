Başkan Oran: Atatürk’ün yolunda yürümek siyaset değildir

08 Kasım 2021 Pazartesi, 10:01

İzmir'in Çeşme ilçesinde 21 ülkeden 1500 bisikletçin katılımıyla, Veloturk Gran Fondo Çeşme by Carraro 2021 bisiklet yarışları düzenlendi.

Düzenlenen tören sırasında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Birbirimizi çok özlemiştik. İyi ki varsınız. Çeşme sizlerin sayesinde daha çok bisiklet dostu kent olacak. Söz veriyoruz. Her yarışma sonrası kendi payımıza dersler çıkarıyoruz. Bazılarına inat Çeşme sporla kültürle sanatla anılmaya devam edecek. Atatürk’ün izinde yürümeye devam edecek. Buna hiç kimse engel olamayacak” dedi.

Başkan Oran'ın konuşması sırasında bir kişi "Siyaset yapma başkan" ifadelerini kullandı. Bu sözlere tepki gösteren Oran,"Siyaset yapmıyorum. Atatürk’ün yolunda yürümek siyaset falan değildir. Bunu öğrenin. Atatürk’ün yolunda yürüyoruz demek siyasetse evet siyaset yapıyoruz. Siz siyaset yapmayın. Rahatsız olmayın. Bu ülkenin kurucu ve kurtarıcı felsefesinin peşinde yürümeye devam edecek, sizlere rağmen" yanıtını verdi.