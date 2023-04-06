Başkan Oran: Dolu nedeniyle meyve ağaçlarımızda ciddi zarar var

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 13:25

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 13:25

Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yerini doluya bıraktı. Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde kısa süreli yağan dolu, Çeşme'de ise etkisini artırarak cadde, sokak ve plajları beyaza bürüdü. Kar yağışının ender görüldüğü ilçede vatandaşlar, dolunun neden olduğu bembeyaz manzaraya uyandı.

Dolu nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken bir alışveriş merkezinin önündeki sundurma çöktü. Bazı sokaklarda yaşanan su baskınlarına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çeşme'de beyaz bir manzaraya alışık olmayan ilçe sakinleri ise çocuklarıyla plajda yürüyüş yaptı, dolu tanelerinden kartopu yapmaya çalıştı.

Bazı vatandaşların doluyla kaplanan Ilıca Plajı'ndan denize girdikleri görüldü.

"KAR YAĞDI DEDİLER, O YÜZDEN GELDİM"

İlçeye tatil için gelen Berna Cengiz, Ilıca'da sabah gördüğü manzara karşısında çok şaşkın olduğunu dile getirerek, "Ben aslında Karadenizliyim. Normal şartlarda Karadeniz'de böyle şeyleri görürüz bu aylarda. Burada böyle bir şeyi görmek beni inanılmaz şaşırttı. Şu an şoktayım. Büyük ihtimal biz de bir iklim krizi yaşıyoruz" diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Niyazi Turhan ise "37 yıllık İzmirliyim, ilk defa böyle bir şey görüyorum İzmir'de, merak edip geldim buraya, inanılmaz, şoktayım. İklim değişikliği ile alakalı olabileceğini düşünüyorum. Çok farklı bir ortam. 'Kar yağdı' dediler, o yüzden geldim." ifadelerini kullandı.

Bahçesindeki dolu yığınlarını temizleyen Aydın Kayserilioğlu, ilk kez bu kadar dolu yağdığını gördüğünü söyledi.

ORAN: DOĞA, MESAJ VERDİ

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede bu ölçüde dolu yağışının daha önce görülmediğini, belediye ekiplerinin ulaşımdaki aksamalara ve sokaklarda oluşan dolu ve su birikintilerine müdahale ettiğini, şu ana kadar önemli bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Dolunun tarım arazilerine büyük zarar verdiğine işaret eden Oran, "Tabii bu doğanın bütün dünyaya bir mesajı. Mevsimlerin değişmesi ve iklim kriziyle ilgili ciddi bir mesaj daha verdi doğa. Ufak zararlar var. Dükkanlarda açık olan tentelerin yoğun doludan dolayı çökmesi, uçması var. Tarım arazileri ve meyve ağaçlarımızda ciddi zarar var." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çeşme'nin Germiyan, Ildırı, Ilıca bölgesinde fırtına ve dolunun etkili olduğunu belirterek, "İtfaiyemiz yolda kalan araçlara, çatı uçması, sundurma çökmesi gibi olumsuzluklara anında müdahale etti. Nisanda bu görüntüler. İklim krizi kapımızda değil hayatımızda." ifadelerini kullandı.