Başkan Oran: Emekçinin hakkından tasarruf edilmez

26 Ağustos 2022 Cuma, 12:12

Çeşme Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası arasında belediyede görev yapan 410 işçi personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Belediye Şirketi ÇEŞTUR hizmet binasında imza töreni düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran ile DİSK Genel İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin arasında imzalanan iki yıl süreli sözleşmeyle işçilerin hakları iyileştirildi. Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sendika yöneticileri ve belediye bürokratları katıldı.

“ÇALIŞANLARIMIZIN HAKKINI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Düzenlenen Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşma yapan Başkan Oran, “Çeşme ailem için gece gündüz demeden çalışan işçilerimize alın teri kurumadan hakkını teslim etmek üzere çıktığımız bu yolda Disk Genel İş Sendikası 4. No’lu Şubesi ile 2 yıl süreli Toplu İş Sözleşmemizi imzaladık. DİSK Genel İş Sendikası Başkanı Aydın Tekin ve yönetimi ile uzun süren görüşmelerimiz sonucunda imzaladığımız sözleşme ile işçilerimizin haklarını iyileştirdik. Bir ülkede bir şeylerden tasarruf edilecekse bu emekçinin hakkı değildir. Biz daima çalışanlarımızın hakkını korumaya devam edeceğiz. Bu sözleşme işçilerimize ücret artışının yanı sıra birçok fayda da sağlayacak. Çeşme’mize, işçilerimize hayırlı ve uğurlu olsun. Söz verdiğimiz gibi, Çeşme için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN ORAN’A TEŞEKKÜR

DİSK Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şube Başkanı Aydın Tekin de toplu iş sözleşmesinin imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek; “Çeşme Belediyesi Çestur Şirketinin üyesi olduğu SODEMSEN ile sürdürülen toplu iş sözleşme görüşmeleri karşılıklı anlaşma ile sonuçlanmıştır. Emeği geçen yürekli temsilcilerimize, yöneticilerimize, sözleşmemize katkı koyan tüm işçi arkadaşlara ve emekten yana tavır alan, SODEMSEN yetkililerine, Belediye başkan yardımcımıza, belediye bürokratlarına, şirket yetkililerine, Çeşme Belediye Başkanımız Sayın M. Ekrem Oran'a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.