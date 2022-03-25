Başkan Oran'dan 'Aya Yorgi' tepkisi: İtiraz edeceğiz

25 Mart 2022 Cuma, 10:47

İzmir Çeşme'deki Aya Yorgi Koyu mevkiinde bulunan SİT alanı imara açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın plan değişikliğine göre, daha önce tarım ve zeytinlik alanı ilan edilen yerlere 2 katlı villa yapılabilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, doğal sit alanı statüsünden olan Dalyan, Sakarya Mahallesi ile Ayayorgi bölgesinin 2018 yılında sit derecesini değiştirerek “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil etti. Bakanlığın kararı, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 07.03.2022 tarihinden onaylandı. Bu karar ile imar değişikliği yapılarak yapılaşmanın önü açılmış oldu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hazırlanan plana çok tepki gösterdi. Plana süresi zarfında itiraz edeceklerini vurgulayan Oran, “Bölgenin seçilmiş belediye meclisinin iradesi yok sayılmıştır. Ankara’da böyle bir hassas yöre seçilmiş. Belediye meclisine rağmen imara açılmasına itiraz edeceğiz” dedi.



GÜLER: MİLYON DOLARLIK RANT

Alınan kararının Türkiye’ye yapılan en büyük ihanet olduğunu söyleyen Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler, “Çeşme’nin gözde plajı ve doğa harikası dünyaca ünlü Ayayorgi’yi imara açtı. Çeşme Dalyan, Sakarya Mahallesi ve, Aya Yorgi bölgesinde Nazım İmar Planı Değişikliği planı bakanlık tarafından onayladı. Değişiklik ile bölge imara ve betonlaşmaya açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu değişikliği yaparken yerel yönetime, halka hiçbir şekilde danışmadı. Burada arsası olanlar veya bu plan değişikliğini önceden bilip arsa alanlar bir günde milyon dolarlık rant yaptılar” dedi.

Koy’un betonlaşacağını özellikle ifade eden Güler, “Aya Yorgi Beton Koyu” olacak. Bu bölgede sadece tarım ve zeytin değil, çok miktarda da tarihi eser var. Birçok tarihi eser henüz kayıt altına bile alınmış değil. “İnşaat kazılarda ortaya çıkacak tarihi eser ve tabiat varlığı resmi makamlara bilgi verilsin” kararı alınmış. Vahşi beton sermayenin temel kazılarında çıkacak eserler hemen toprakla kapatılıp, üstlerine beton dökülerek gizlenecektir. Çok ünlü bir futbolcu Çeşme’deki villasının oturma odasını üstü cam döşeli Roma hamamı üzerine inşa etti, hâlâ tarihi eserin üzerinde oturuyor. Şimdi dünyaca ünlü, doğa harikası Aya Yorgi Koyu yok ediliyor.