Başkan Özlem Çerçioğlu’ndan ÖTV muafiyeti talebi

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:52

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:52

Akaryakıta gelen zamlar sonrası toplu taşıma ücretlerine yapılan artışlar ülke gündeminde yerini korurken, Aydın’da büyükşehir belediye başkanı Özlem Çerçioğlu, “ÖTV muafiyeti” çağrısı yaptı.

Yurttaşların toplu taşıma hizmetlerinden daha ucuza yararlanabilmesi için adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, “Akaryakıtta yaşanan fiyat artışları, toplu ulaşım hizmeti veren belediyelerin maliyetlerinin olağanüstü artmasına neden olmaktadır. Çağrı yapıyorum, yerel yönetimler toplu ulaşımda akaryakıtta ÖTV’den muaf tutulsun. Vatandaşımız toplu ulaşım hizmetlerinden daha da ucuza yararlansın” diye konuştu.



