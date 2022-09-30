Başkan Sandal: Soframız da derdimiz de bir

30 Eylül 2022 Cuma, 11:35

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ev ziyaretlerine devam eti. Yamanlar Mahallesi ziyareti kapsamında Muhtar Kemal Aydın’ı ziyaret eden Başkan Sandal, belediye çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu . Ev ziyaretlerinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Sandal, esnaf ile de sokağın nabzı tuttu.

Serdar Sandal’a ziyarette CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, Muhtar Kemal Aydın, meclis üyeleri, bürokratlar ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Talep ve önerileri yerinde dinleyip çözümler üreten Başkan Sandal, ihtiyaçlara hızla yanıt verileceğini ifade etti.

“DERDİMİZ AYNI!”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yamanlar Mahallemiz de diğer mahallerimiz gibi bizim için çok değerli. Burada yaşayan ilçe sakinlerimizin hayatını kolaylaştıracak, refahını sağlayacak projelerle Bayraklı’ya değer katmak ve ilçemizi daha da güzelleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda gerek imar planlarıyla Bayraklı’nın tamamının dönüşmesini gerekse parkları, yolları, sosyal alanlarıyla ilçemizin modern bir görünüm kazanmasını hedefliyoruz. Şeffaf, adil ve uzlaşmacı bir anlayışla vatandaştan yana olan, insan odaklı projeler üretiyoruz. Çünkü soframız, derdimiz, sorunumuz aynı. Biz Bayraklı’yız. El birliğiyle kentimizi daha güzelleştirebileceğimize inanıyoruz. Birlik ve dayanışma içinde bu kentin vizyonunu yukarılara taşıyacağız” dedi.