Başkan Sandal'dan ÇEDES çıkışı: Atatürk’ün yolundan sapmamamız gerekir

Yayınlanma: 20.09.2023 - 14:22

Güncelleme: 20.09.2023 - 14:56

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında İzmir’de 842 okula imam, vaiz ve Kuran kursu öğreticisi görevlendirilmesine Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’dan da tepki geldi.

Başkan Sandal, Uluslararası Homeros Edebiyat/ Sanat Festivali’nin tanıtım toplantısında kendisinin de bir matematik öğretmeni olduğunu hatırlatarak, "Bu hafta İlköğretim Haftası. Ben bir öğretmenim ve öğretmen çocuğum. 4 artı 4 ile eğitim sistemimizin içini boşaltanlar yeni bir uygulamayla din dersiyle içinden ahlakı çıkararak ÇEDES projesini uygulamaya geçiriyor ve bu zihniyeti kınadığımı belirtmek istiyorum. Biz çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacaksak, Atatürk’ün yolundan sapmamamız gerekir. Bilim sanatın olmadığı yer orta çağ karanlığıdır. 4 artı 4 ile eğitim sistemi ile öğrenciler ortaokulda çözdüğü problemi lisede çözememesinin nedeni bu sistemdir" diye konuştu.