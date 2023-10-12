Başkan Sengel: Kentimizi dayanıklı hale getireceğiz

Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:56

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:56

İzmir’de Selçuk Belediyesi tarafından Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı’nda oluşturulan çalışma masalarının raporlarına ilişkin düzenlenen toplantılar “Afet Masası” başlığı ile devam etti.

Efes Selçuk’un her türlü afete karşı dayanıklı bir kent olması için durum değerlendirilmesi ve atılacak adımların görüşülmesi amacıyla konunun paydaşları, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, meslek odaları temsilcileri ve uzmanların katılımıyla düzenlenen toplantısının açılış konuşmasını Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel yaptı.

17 Ağustos’ta düzenlenen Efes Selçuk Dayanıklı Kent Konferansı’nda Afet Masasından çıkan ilk başlıklardan birinin deprem olduğunu belirten başkan Sengel, “Mevzuyu afete hazırlık, afet sırası ve afetten sonrası olarak üç ana başlıkta inceleyeceksek biz şu an afete hazırlık noktasındayız. Aslında afetlere hazırlık noktasının yanı sıra afet sırasında da, afet sonrasında da birbirimize ihtiyacımız var. Bu kent bizim. Bu kenti afetlere karşı dayanıklı hale biz getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“GÖNÜLLÜLER ARIYORUZ”

Toplantının amacının afetlere karşı dayanıklı kent olma sürecine dair bir arada hareket etmek olduğunu belirten Sengel; “Biz gönüllüler arıyoruz. Yapı stoğumuza bakacak, fikir de üretecek ama icraata da geçecek. O yüzden kente dair düşünen aktörlere ihtiyacımız var. Gerçekten bireysel değil toplumcu olmaya çalışan, kente dair düşünen aktörlere ihtiyacımız var. Biz “belediye başkanı böyle uygun gördü” demek yerine biz halkla birlikte ve paydaşlarımızla birlikte neye karar verdik, neyi uyguluyoruz diyebilmek istiyoruz. O yüzden en başından tüm aşamaların takibinden başlayarak bir arada durmaya ihtiyacımız var” diye konuştu.

TOPLANMA ALANLARI VE AFET DEPOSU ÖNEMLİ ADIMLAR

Toplantıda Antakya örneği üzerinden bir kentin dayanıklı kent olması için taşıması gereken hususlara değinen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tuğçe Tezer; Antakya’nın depremden aldığı yıkımın nedenleri üzerine bir sunum yaptı.

Efes Selçuk’u deprem açısından dayanıklı bir kent haline getirmek için belediye tarafından atılan ve atılması gereken adımları değerlendiren Dr. Tuğçe Tezer, afet toplanma alanlarının oluşturulması ve kentte bir afet deposu kurulmasının afetlere hazırlık noktasında atılan önemli adımlar olduğunu belirtti.

İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi dayanıklı kent olma sürecine yerel halkın katılımının önemine değinerek; “Bir afet kaynaklı olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman bu şehrin ne kadar çabuk cevap verebildiği, onunla ne kadar baş edebildiği ve kendisini ona nasıl uyarlayabildiği dayanıklılığın temellerini oluşturuyor” dedi.

Efes Selçuk’un afetlere karşı dayanıklı bir kent olması yolunda atılacak adımların görüşüldüğü toplantının sonunda süreçte gönüllü olarak yer almak isteyen katılımcılardan oluşan bir liste hazırlandı.