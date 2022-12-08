Başkan Sengel yoksulluk projesini Kılıçdaroğlu'na anlattı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 'Çocuklar için Gıda Dayanışması' projesini sundu.

İZMİR / Cumhuriyet
08 Aralık 2022 Perşembe, 10:25
Başkan Sengel yoksulluk projesini Kılıçdaroğlu'na anlattı
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Sengel, “Gıda krizi ve yoksulluğa karşı geliştirdiğimiz, hamile kadınlardan üniversitelilere kadar ihtiyaç sahibi her kesime yönelik bütünlüklü bir proje olan “Çocuklar İçin Gıda Dayanışması’nı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na sundum. Destek ve değerli fikirleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.


Filiz Ceritoğlu Sengel Kemal Kılıçdaroğlu Efes Selçuk Belediyesi

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