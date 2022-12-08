Başkan Sengel yoksulluk projesini Kılıçdaroğlu'na anlattı

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:25

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Sengel, “Gıda krizi ve yoksulluğa karşı geliştirdiğimiz, hamile kadınlardan üniversitelilere kadar ihtiyaç sahibi her kesime yönelik bütünlüklü bir proje olan “Çocuklar İçin Gıda Dayanışması’nı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na sundum. Destek ve değerli fikirleri için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.