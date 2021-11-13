Başkan Şeniz Doğan'dan kara kış destek paketi: 6 milyon liralık fon hazırladık
Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, ihtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik 6 Milyon TL'lik 'Kara Kış Fonu’ oluşturduklarını açıkladı.
"Hiçbir evin soğuk kalmaması, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için daha çok çalışacaklarını" belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Son yaşanan ekonomik gelişmeler bize gösteriyor ki, bu kış her zamankinden daha zor geçecek. Bu düşünceden hareketle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin faydalanabilmesi için 6 milyon liralık ‘Kara Kış Fonu’ hazırladık ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz." dedi.
Başkan Doğan, "Halk Süt, yakacak, gıda paketi, sıcak yemek, kıyafet, nakit yardımı, öğrencilerimize öğrenim yardımı gibi desteklerimiz kış döneminde kesintisiz olarak ve artarak devam edecek. Yine Çare Kapınızda ekiplerimiz mahallelerimizde kapı kapı dolaşarak dertleri dert yerinde çözecek. Merkezefendi’de bu kış da yuvalar soğuk kalmasın, hiç kimse yatağa aç girmesin diye var gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir hemşehrim kendisini kimsesiz, çaresiz hissetmesin. Merkezefendi Belediyemiz tüm imkanlarıyla ve her zaman sizlerin yanında ve yakınında olmaya devam edecek” diye konuştu.
6 MİLYON TL’LİK ‘KARA KIŞ FONU’
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, fon kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda, yakacak, sıcak yemek, bez, mama, bot, mont, kışlık giysi, ev eşyası, öğrencilere öğrenim yardımı, kırtasiye malzemesi ve tarımsal üreticiye gübre desteği sağlanacak. Kara Kış Fonu’ndan yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri Merkezefendi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden şahsen başvuru yapabilecekler. Ayrıca ‘Çare Kapınızda’ ekipleri de Mobil Sosyal Yardım Aracı ile mahalleleri kapı kapı dolaşmayı ve ihtiyaçları karşılamayı tüm hızıyla sürdürecek.
6.000.000 liralık karakış fonumuz, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin hizmetindedir.— Şeniz Doğan (@SenizDogan20) November 12, 2021
Karakış fonumuzdan yararlanmak için, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzden ya da mahallelerimizi adım adım gezen "Çare Kapınızda" ekiplerimiz kanalıyla başvuru yapabilirsiniz.#KarakışFonu pic.twitter.com/BraIXZTamG
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