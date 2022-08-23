Başkan Soyer: Bu hafızayı birlikte yaşatacağız

23 Ağustos 2022 Salı, 12:08

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı anısına kente kazandıracağı anı evi için bağış yapan ressam Ayla Erdur’u Karşıyaka'daki evinde ziyaret etti.

Birbirinden değerli ata yadigarı emanetleri görmenin mutluluğu içinde olduğunu ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Siz bize gönül yuvanızı açıyorsunuz. Bu bizim için o kadar kıymetli ki bunu kelimelerle anlatamam. Bu hafızayı, bu güzel hatırayı sizler İzmirlilere yaşatacaksınız. Siz bizim için Atatürk’ün kızısınız. Bu hafızayı birlikte yaşatacağız. Değerli bağışınızı gözümüz gibi koruyup kollayacağız. İzmirliler size minnettar” dedi.

ERDUR: “ATALARIMIZA VEFA BORCUMUZ VAR”

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı komutanlarından manevi babası Albay Salih Lütfü Baykara’nın hatıra fotoğraflarını, istiklal madalyalarını, kılıcını, askeri palaskayı, apoleti, askeri kimliği, savaş notlarının bulunduğu metal muhafazalı not defterini Anı Evi’ne bağışlayan Erdur, Başkan Soyer’e eşyalarla ilgili bilgi verdi. Erdur, “Manevi babamdan bana en büyük miras anılarımız kaldı. Ben de yüzyıl anısına paha biçilemez hatıralarımı İzmir’e bağışlamayı doğru buldum. Sizi çok takdir ediyorum. Bu anıların kıymetini sizin bileceğinizi de biliyorum. Bizim atalarımıza vefa borcumuz var. Siz bunlar için önder oldunuz” diye konuştu.

13 EYLÜL’DE AÇILACAK

Materyaller 13 Eylül’de Yemişçizade Konağı’nda açılacak 100. Yıl Anı Evi’nde sergilenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Belediyesi arasında tarihi Yemişçizade Konağı’nın “100. Yıl Anı Evi” olarak İzmir’e kazandırılması için protokol imzalanmıştı.