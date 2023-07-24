Başkan Soyer’den Ata’ya ve İnönü’ye saygı çelengi

Yayınlanma: 24.07.2023 - 18:59

Güncelleme: 24.07.2023 - 18:59

Kuruluşun ve kurtuluşun şehri İzmir, Türkiye Cumhuriyeti’nin “tapu senedi” olarak anılan Lozan Antlaşması’nın 100. yıldönümünü, tarihi diplomasi zaferinin adına yakışır etkinliklerle kutluyor. Hafta sonu Gençlik Kampı’yla başlayan kutlamalar, antlaşmanın imzalandığı 24 Temmuz gününde renkli görüntülere sahne oldu.

30 AĞUSTOS ZAFERİNDEN LOZAN'A

Kutlamalar kapsamında Başkan Tunç Soyer ilk olarak Vasıf Çınar Meydanı’nda kurulan “100. yılında Lozan ve Tarihi Süreçteki Yeri” sergisini ziyaret etti. Sergide, 30 Ağustos 1922’de zaferin kazanılmasından 9 Eylül’de İzmir’in kurtuluşuna, barış antlaşması için Lozan’a giden delegelerin yola çıkışından Lozan müzakerelerine kadar dönemin gazete baskıları, karikatürler ve fotoğraflar yer alıyor. Sergi 30 Ağustos'a kadar açık olacak.

ATATÜRK VE İNÖNÜ’NÜN HEYKELİNE ÇELENK

Sergi turunun ardından Başkan Soyer, Kültürpark’a geldi. Başkan Soyer, Lozan Antlaşması’nın kahramanları Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü’nün heykeline çelenk bıraktı. Çelenk töreninin ardından Başkan Soyer, “Lozan Antlaşması Yeni Yüzyılına Girerken” başlıklı panel için İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları İsmet İnönü Sahnesi’ne geçti.