Başkan Tugay’dan kentsel dönüşümde kararlılık mesajı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 13:56

Güncelleme: 25.04.2025 - 13:56

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 135’inci toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde, Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (EGİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer'in başkanlığında yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki toplantıda, kent ve ülke gündemine yönelik gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda iklim değişikliği ve enerji alanında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Avrupa’nın öncü şehirleri arasında yer alarak Avrupa Birliği (AB) İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na dahil olan İzmir’in, sıfır karbon hedefi için yaptığı çalışmalara da değinildi. İzmir’in Misyon Kent hedefi doğrultusunda atılacak ortak adımlar için oluşturulan İEKKK Çalışma Grubu Misyon Kampı’nın çıktıları hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

“5 YIL İÇERİSİNDE KARBON NÖTR OLABİLİRİZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyon Kent çalışmalarını çok önemsediğini söyledi. İEKKK’nin bu konuda koordinasyon görevi üstlenmesinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde karbon nötr olabiliriz diye düşünüyorum. Bu konu üzerinde hep birlikte çalışmalıyız. İEKKK çalışma grubunu kutluyorum. Uyumlu ve kararlı bir çaba gösterdiler. Gerçekten doğru bir hamle yapmışız. Bunun devam etmesi lazım. Bu konuyu tartışmaya ve hedef eylemlerin hangisini önceleyeceğimize karar vermeliyiz. Bu şekilde ilerlersek, sorunları birer birer ele alırız. Ele aldığımız her sorunla ilgili şehirde bir anlayışı, farkındalığı geliştirme yolunda ilerleyebiliriz” dedi.

Karbon nötr olma yolunda sanayiciler, çiftçiler ve üreticilere düşen pek çok görev olduğunu da belirten Tugay, “Bireysel olarak her bir vatandaşımızın farkındalıkla değiştireceği şeyler var. Bunlar bir bütün olarak ele alınmalı” diye konuştu.

4. FAZ İÇİN GERİ SAYIM

Temiz Körfez hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini, kentin arıtma yükünün büyük kısmını karşılayan Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesini artıracak 4. fazın açılışını 28 Nisan'da yapacaklarını anımsatan Tugay, şunları söyledi: “4. fazı açıyoruz. Bundan sonra kimse arıtmanın, yağmurlu havalar dahil herhangi bir zamanda bir deşarjı olacağını düşünmesin. Olmayacak.”

“KOOPERATİF ORTAĞI OLARAK BU İŞE DAHİL OLANLARA DAİRELERİNİ VERECEĞİZ”

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın gündemindeki bir diğer konu da kentsel dönüşüm çalışmalarıydı. Kentsel dönüşüm konusunda daha önce atılmamış adımları kararlı şekilde devreye aldıklarını belirten Tugay, “Yarım kalan projeler bitecek. Bir veya bir buçuk yıl içerisinde bütün kentsel dönüşüm projelerinin inşaatlarını tamamlayacağız. Hak sahiplerine, kooperatif ortağı olarak bu işe dahil olanlara dairelerini vereceğiz. Yeni kentsel dönüşüm projeleri yapıyoruz. Bugüne kadar dokunulmayan birçok bölge var. Dönüşüm ihtiyacı olan alanların hepsi ile ilgili ayrı ayrı çalışıyoruz” dedi.

“KARARLIYIM GERİ ADIM ATMAYACAĞIM”

Bayraklı ile Bornova’da yapı envanteri çalışmalarını tamamladıklarını anımsatarak, Karşıyaka’da benzer çalışmaların başlatılacağını açıklayan Tugay, “Bayraklı ve Bornova’da riskli görülen binaların dönüşümü için ilçe belediyelerine yazı gönderdik. Onlar da bina sahiplerine yazdı. Riskli yapı olduğunun tescillenmesi için performans ölçümleri başlatıldı. Bunu yapmayanlara yaptırım uygulayacağız. Bu konuda kararlıyım. Geri adım atmayacağım. Herhangi bir binanın riskli olduğunu bile bile insanların buralarda oturmasına izin vermeyeceğiz. Bu sorun belediyenin tek başına halledebileceği bir sorun değil. Bakanlığı, TOKİ’yi, ilgili tüm kurumları iş birliğine davet ediyorum. Sayın bakanla da görüşeceğim. Çözüm için çalışacağız. İzmir’de bir gün bir deprem olur ve binalar yıkılıp insanlar altında kalırsa, burada kim suçlu olur? Ben suçlu olmak istemiyorum. O nedenle üzerime düşeni yapacağım. Ama başkalarının da suçlu olmaması lazım. İzmir’de bu konuyu halledeceğiz. Bununla birlikte mahallerimizi, sokaklarımızı, yaşam alanlarımızı nitelikli hale getirmek için çokça adım atacağız” diye konuştu.

KENT TAAHHÜDÜ KURUL ÜYELERİNE SUNULDU

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, 2030 yılına kadar İzmir’in Misyon Kent hedefi doğrultusunda atılacak ortak adımlar için oluşturulan İEKKK Çalışma Grubu Misyon Kampı’nın çıktıları hakkında kurul üyelerini bilgilendirdi. 2030 Misyon Kent Kampı kapsamında 76 katılımcı ve 10 çalışma masasıyla yürütülen çalışmalarda, kentin geleceğine yönelik misyon odaklı yönetişim politikalarının tanımlanması ve İzmir için bir kent taahhüdünün oluşturulması hedeflendi. Velibeyoğlu, bu çalışmaların, İzmir’in 2030 yılına kadar İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu’na ulaşması doğrultusunda İZPA koordinasyonunda kurulacak Misyon Kent Aksiyon Laboratuvarı kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti. Kampın aynı zamanda Avrupa Birliği Misyonları ile uyum sağlamayı, çok paydaşlı iş birliğini teşvik etmeyi ve kentin sosyal, ekonomik, çevresel zorluklarına yönelik yenilikçi ve kapsayıcı çözümler geliştirmeyi amaçladığının üstünde duruldu. Velibeyoğlu, İzmir 2030 Kent Taahhüdünün ön çalışmasını da kurul üyelerine sundu.