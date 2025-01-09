Başkan Tugay’dan “şeker” gibi destek

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:53

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:53

Çok güçlü bir doğal tatlandırıcı olan ve İzmir’de Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi tarafından üretilen şeker otunun tanıtımı ve atölye çalışması Bademler Sanat Köyü’nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın katılımıyla yapıldı. Başta Japonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde tatlandırıcı ve gıda katkısı olarak kullanılan şeker otunun (stevia), İzmir’deki üretim çalışmaları aktarıldı. Yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak şeker otunun üretimi, pazarlanması ve yeni ürün geliştirme çalışmalarına ilişkin gerekli katkıyı koymaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

“SIFIR KALORİLİ, 300 KAT DAHA TATLI”

Yaşar Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seda Genç ise şeker otu bitkisi hakkında detaylı bir sunum yaptı. Tatlandırıcıların günümüzde çoğunlukla sentetik olduğunu vurgulayan Genç, şeker otunun sıfır kaloriye sahip, doğal kökenli ve bitki bazlı olduğunu kaydederek “Hem sağlıklı yapısı hem de tatlılık sağlayan özellikleri ile son yıllarda sentetik tatlandırıcılara çok iyi alternatif olmuştur. Normal çay şekerine göre 300 kat daha tatlıdır. Sıfır kalori içermesi ve kan şekeri seviyelerinde ani yükselmelere sebebiyet vermemesi ek avantajlarıdır. Diyabet hastalarına önerilen bir tatlandırıcıdır. Toksik olmadığı, lif içeriğinin yüksek olduğu, nörolojik ve böbrekle ilgili yan etkileri olmadığı literatürde rapor edilmiştir” dedi. Türkiye’de pek çok şehirde şeker otunun üretildiğini ifade eden Genç, ülkedeki toplam üretim alanının 2-3 bin dönüm arasında olduğunu söyledi.

“ÇOK ÇALIŞIYORUZ”

Bademler Sanat Köyü Musa Baran Çocuk Oyuncakları Müzesi Müdürü Dr. Ayşe Baran Türker de şeker otu hakkında bilgi vererek bitkinin üretimi için sanat köyü olarak destek sunacaklarını söyledi. Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Kurucu Üyesi Gıda Mühendisi Prof. Dr. Işık Şahbaz ise şeker otunun hijyenik olarak üretilmesinin önemine değinerek üretim tesisi kurmak istediklerini belirtti. Kooperatifin 2021 yılında kurulduğunu hatırlatan Şahbaz, “Çok çalışıyoruz. 2022 yılında stevia bitkisini ilk defa diktik ve inşallah çok daha ilerleyeceğiz” diye konuştu.

ŞEKER OTU İLE TATLI YAPILDI

Konuşmaların ardından Yaşar Üniversitesi Uygulama Mutfağı Yönetici Şefi Selin Güloğlu, üniversite tarafından şeker otu kullanılarak hazırlanan reçeteler üzerinden bir tatlı hazırlayıp katılımcılara tadım yaptırdı.

ŞEKER OTU (STEVİA) NEDİR?

Şeker otu (stevia), Güney Amerika’da bolca bulunan bir bitki. Yapraklarında bulunan özler tatlandırıcı görevi taşıyor. Başta Japonya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde doğal tatlandırıcı olarak kullanılan ve lif içeriği yüksek olan stevia, ısıya dayanıklı olmasıyla ilgi görüyor. Ağızda acı tat bırakmayan, aksine tatlı bir aroma veren stevia son yılların en çok kullanılan gıda maddelerinden biri. Sigarayı bırakmak isteyenlerin sıkça kullandığı stevia, insanları şeker tüketiminden uzaklaştırıyor ve ağızda uzun süreli tatlı bir aroma bırakıyor. Kalorisi düşük olduğundan dolayı daha sağlıklı ürünler ortaya çıkıyor.