Başkan Tugay’ın çöp isyanı: İnsanın içi acıyor

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kasalı araçlarından yol kenarına çöp atan yurttaşlara sosyal medya hesabından “Gerçekten insanın içi acıyor. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz ve bunların yarattığı kirlilik ve karmaşa ile başa çıkmaya çalışıyoruz” diyerek sitem etti.

İZMİR / Cumhuriyet
05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:52
Başkan Tugay’ın çöp isyanı: İnsanın içi acıyor
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İzmir’de Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kasalı araçlarından yol kenarına çöp atan vatandaşlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile isyan etti. Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda iki vatandaş, kamyonete yükledikleri çeşitli atıkları yol kenarına attı. 

“İNSANIN İÇİ ACIYOR”

Daha önce yerleştirilen kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Tugay, “Yer küçük sanayi sitesi… Yeni yerleştirilen kamera ile bunlar tespit edildi. Gerçekten insanın içi acıyor. Bu insanlarla birlikte yaşıyoruz ve bunların yarattığı kirlilik ve karmaşa ile başa çıkmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kamera görüntülerinden söz konusu aracın plakası tespit edilirken, plaka ile kimlik tespitinin de yapılmasının ardından çöp atan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.


İzmir Karşıyaka Belediyesi Cemil Tugay

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