Başkan Ünlü: Ormanlara gözümüz gibi bakmalıyız
Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde dün çıkan orman yangına müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Başta izmarit olmak üzere yangına neden olan çöplerin doğaya atılması, anız yakma, piknik ve çoban ateşi gibi risk oluşturabilecek eylemlerden uzak durulmasını önemle rica ediyorum. Ormanlara gözümüz gibi bakmalıyız” dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevki Gölge Koyu bölgesinde dün saat 16.40 sıralarında çıkan ve akşam saatlerinde söndürülen yangına müdahale sırasında olay yerine gelen Başkan Ünlü, çalışmaları yerinde takip etti.
Yangının söndürülmesiyle rahat bir nefes aldıklarını söyleyen Acar Ünlü, Türkiye’nin farklı illerinde 44 noktada çıkan yangından duydukları üzüntüyü dil getirdi. Ünlü, “Lütfen yangına hassas bir bölgede yaşadığımızı asla aklımızdan çıkarmayalım. Başta izmarit olmak üzere yangına neden olan çöplerin doğaya atılması, anız yakma, eşyaların ateşe verilmesi, piknik ve çoban ateşi gibi risk oluşturabilecek eylemlerden uzak durulmasını önemle rica ediyorum. Bu konuda hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Ormanlara gözümüz gibi bakmalıyız. Herkese geçmiş olsun diyor, canla başla çalışan tüm ekiplere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
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