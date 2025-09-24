Başkan Ünlüce’den gazetemize ziyaret

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, gazetemiz Cumhuriyet’in Ankara Temsilciliği’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Ankara Temsilcimiz Sertaç Eş ve yazarlarımız Işık Kansu ile Mustafa Balbay’la görüşen Ünlüce, ziyareti sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımında temsilcimiz ve yazarlarımızla birlikte bulunduğu bir fotoğrafa yer veren Ünlüce, “Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'nde değerli gazeteciler Sertaç Eş, Işık Kansu ve Mustafa Balbay ile buluştuk. Türk basın tarihi için önemli bir değer olan Cumhuriyet Gazetesi, 100 yılı aşkın süredir özgür düşüncenin sesi olmaya devam ediyor. Ev sahipliği için Cumhuriyet ailesinin değerli gazetecilerine teşekkür ediyorum” dedi.