Başkan Yetişkin: Atatürk’ün laik değerleri yıkılmayan bir duvar

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:36

İzmir’de Seferihisar Belediyesi’nin yaz boyunca her hafta kültür, sanat, siyaset dünyasının önemli isimlerini yurttaşlarla buluşturduğu Kaleiçi Söyleşileri’nin bu hafta ki konukları Hasan Yükselir, Melike İlgün ve Ümit Çırak oldu. Çiğdem Akdemir moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte bu kez “Atatürk’ün vizyonu 2. yüzyıla ulaştı mı?” sorusuna yanıt arandı.

Söyleşinin açılış konuşmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Atatürk'ün vizyonunun ne kadar geniş olduğunun altını çizerek “Atatürk’ün sanattan siyasete, bilimden ekonomiye kadar her türlü konuda geniş bir vizyonu vardı. Ülkesi için şeriattan, gericilikten ve cehaletten uzak bir vizyon yaratma çabası ile mücadele etti ve bunu başardı” ifadelerini kullandı. “Cumhuriyet Atatürk’ün bu vizyonu için verdiği mücadelenin sonucudur” diyen Yetişkin sözlerini “Atatürk’ün laik değerleri yıkılmayan bir duvardır” cümlesini ile tamamladı.

İLGÜN: OKUYAN DEĞİL, İZLEYEN BİR TOPLUM YARATILMAK İSTENİYOR!

Yazar Melike İlgün ise dijital dünyanın okuyucu kitlesi üzerindeki etkisini anlattı. Okuyan, düşünen değil izleyen bir toplum yaratmak istenildiğini vurgulayan İlgün “ Konsantrasyon süresi kısalmış durumda iyi bir yazar olmak için önce iyi bir okur olmak lazım” diye konuştu. Seferihisar Kaleiçi Söyleşileri’nin diğer konuğu oyuncu Ümit Çırak pandeminin yeni bir model olarak sanat dünyasında heyecan yaratan küçük tiyatroların işlerini baltaladığını belirterek sanat dünyasında üretin sisteminin başarılı olması için önce toplumun nabzını iyi tutulması gerektiğini söyledi.

Müzisyen Hasan Yükseler ise müzik endüstrisinin güvensiz bir alan olduğunu söylerken “ Ne yazık ki sanat dünyasında da hep batının etkisi altında kalıyoruz. Oysa kültürümüz o kadar zengin ki artık kendi kültürümüzü batıya anlatmamız lazım” şeklinde konuştu.