Başkanı Akın’dan kreş, sağlık merkezi ve Kent Lokantası müjdesi

Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 19.11.2024 - 10:02

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez hayata geçirdiği “Halk Buluşmaları” kapsamında ilçelerdeki vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Savaştepe Ethem Çavuş Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Halk Buluşması’nda da Savaştepelileri dinleyen Başkan Akın, “Savaştepe, her şeyin en iyisini hak ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle hizmetinizdeyiz. Savaştepe’ye bir bütün olarak Balıkesir’e de en güzel şekilde hizmet etmek bizim görevimiz. Balıkesir’in her bir noktasına eşit hizmet götürmekte kararlıyız! Savaştepe’miz ve tüm vatandaşlarımız hak ettiği nitelikli hizmetleri eşit bir şekilde alacak” ifadelerini kullandı.

Programda Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu, BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, BTT Genel Müdürü Ömür Mustafa Boyuer, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, CHP Savaştepe İlçe Başkanı Ahmet Ali Atalay, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı.

Balıkesir’in tüm ilçelerinde asfaltlanmadık yol bırakmayacağını söyleyen Akın’a, buluşmada en çok yol talebi iletildi. İlçede görev yapan muhtarlar köylerinde ve mahallelerinde ulaşım sıkıntısı yaşandığını belirtirken halk buluşmasına katılan kadınlar da çocuklar için park talep etti. Bazı mahalleler ise sağlık merkezi talebinde bulundu. Savaştepelilerin yoğun katılım gösterdiği Halk Buluşması’nda gelen her bir talep ilgili daire başkanı tarafından not alınarak, çözüm önerileri ve yapılacaklar dile getirildi.

“SAVAŞTEPE’NİN ÜRETİM POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Vatandaşlarla birebir görüşmek ve sorunları, ihtiyaçları yerinde dinlemek için ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini söyleyen Başkan Akın, “Bugün de Kuvayımilliye’nin sembol isimlerinden Tıbbiyeli Hikmet’in memleketi Savaştepe’mizde sizlerleyiz. Öncelikle yerel seçimde bize büyük destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Biz de sizlerin güvenine layık olmak için emin olun hem ben hem de Ali Başkanımız gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi Balıkesir’imiz, ana hatlarıyla üç bölgeye ayrılıyor: Körfez, Güney Marmara Bölgesi ve Merkezimiz. Yıllardır maalesef bazı bölgeler bu yatırımlardan yeteri kadar pay alamıyor. Bunu hep gözlemledik ve dile getirdik. Hem milletvekilliği dönemimde hem de adaylık sürecimde defalarca bunu söyledim. Mesela Savaştepe. Savaştepe üzerine yoğun bir çalışma yaptık. Savaştepe gibi yüksek tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip bölgelerimizin değerlendirilememesi Balıkesir’imiz açısından büyük bir kayıptır. Biz bu üretim potansiyelini ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.

“SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ”

Kırsal kalkınma adına önemli çalışmalar başlattıklarını belirten Akın, şöyle devam etti:

“Seçim öncesinde verdiğimiz bazı sözler vardı. Tabii bu süreçte oy verenin de vermeyenin de belediye başkanıyım. Hiçbir ayrım yapmadan, programlarımıza bütün siyasi partileri de davet ediyoruz. Şimdi Sarıbeyler barajımızdaki su hatlarını kapalı sisteme dönüştüreceğiz. Bunun için Devlet Su İşleri ile çalışmalarımızı yaptık. Onay süreci tamamlandığında buradaki çalışmalarımız başlayacak. Biz sözümüzün arkasındayız!”

Neredeyse tüm ilçelerde altyapıda ciddi eksiklikler olduğunu bununla ilgili altyapı seferberliği başlattıklarını söyleyen Akın, şu bilgileri verdi:

“ALTYAPI SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK”

“Balıkesir’in dört bir yanında başlattığımız altyapı seferberliğimiz Savaştepe’yi de kapsıyor. 50-60 senelik, yıpranmış, sağlıksız borulardan geçen suyu vatandaşımıza içirmemek için uğraşıyoruz. Halkçı belediyecilikte halkın sağlığı her şeyden önemlidir. Vatandaşa temiz suyu ulaştıramazsak gerçek anlamda halkçı bir belediyeciliği tamamlayamayız diye düşünüyorum. Bu nedenle BASKİ ekiplerimiz içme suyu hatlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, çalışma arkadaşlarımızla buradayız. Aslında bakarsanız Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tüm kadrolarıyla hizmetinizde. Savaştepe’de bırakın köyleri, ilçe içinde dahi yapılmayan yollar vardı. Bunları hızla yeniliyoruz. Köy yollarını da hızlı bir şekilde yenilemek için çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de yenilenmiş haliyle Savaştepe Otobüs Terminali’mizi açtık. O bölgeyi de canlandırmak için çalışmalarımız var.”

KENT LOKANTASI MÜJDESİ

Savaştepe’de yeni hizmete açacakları merkezlerin de müjdesini veren Akın, şunları dile getirdi:

“Çiftçi emeğinin hakkını alamıyor, girdi maliyetleri almış başını gitmiş. Yıllarca çalışıp emekli olan da huzurlu ve rahat bir yaşam süremiyor. Bu gerçeği bildiğimiz için halkçı belediyecilik gereği yoksulluğu yenmek ve her yurttaşın adaletten ve eşitlikten doğrudan yararlandığı bir modeli oluşturmak için çalışıyoruz. Başkanımızla da konuştuk. Yakın zamanda bir kent lokantası açacağız. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var. Eksiklerimizi tamamlamak için çalışacağız. Ayrıca burada kreş eksikliği var. Arkadaşlarımız geldi, baktı ve çalıştı. Kreş yerini belirledik. Çok yakında kreşin temelini de atıyoruz. Emeklilerimizin rahat etmesi lazım. Başkanımız ile birlikte bir ‘Emekli Bahçesi’ni çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Onunla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyor.”

Savaştepe’den Yakın Kart başvurularının alındığını ve ihtiyaç sahibi vatandaşların belirlenerek Yakın Kart’larının teslim edildiğini söyleyen Akın, kent yoksulluğuyla da mücadele ettiklerini söyledi.

“SAVAŞTEPE AYDINLANMANIN BAŞLADIĞI YERDİR”

Savaştepe’nin tarihteki yerinden bahseden Akın, “Burası Savaştepe! Burası Kuvayımilliye’nin başladığı yer. Kurtuluş Savaşı'na yaptığı katkılardan dolayı buranın adı TBMM kararıyla Savaştepe olmuştur. Burası aynı zamanda kurtuluştan ve Cumhuriyetin ilanından sonra Savaştepe Köy Enstitüsü’nün kurulduğu yerdir. Yani Savaştepe aynı zamanda Anadolu aydınlanmasının başladığı bir yer… Böyle bir yerin önemini bildiğimiz için buranın adına yakışan bir Sağlık ve Tıp Merkezi kurma sözümüz var. Söz verdiğimiz gibi adı da belli: Tıbbiyeli Hikmet Sağlık ve Tıp Merkezi. Kahramanımız Tıbbiyeli Hikmet’in ismini yaşatacağız. Tıbbiyeli Hikmet 1901 yılında Savaştepe’de doğmuş, sonradan Boran soy ismini almış ve ünlü radyocu Orhan Boran’ın da babasıdır. Atatürk’ün alnından öptüğü cesur bir Savaştepelidir! O Hikmet ki, daha sonra Büyük Taarruza katılır ve İzmir’e giren ilk birlikte Sıhhiye Subayı olarak görev alır. İşte böyle bir ismin anısına doğduğu topraklarda Tıbbiyeli Hikmet’e yakışır bir sağlık merkezi kurmak da bize yakışır” diye konuştu.

SAVAŞTEPELİ ÇİFTÇİDEN 5 TON FASULYE ALINACAK

Çiftçilere desteklerinin süreceğini söyleyen Akın, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Çiftçimize Destek Programı’mız kapsamında Savaştepeli üreticilerimiz de dâhil olmak üzere başvuran tüm üreticilerimize tohum destekleri sağladık. Bir de burada verdiğimiz bir Et Entegre Tesisi sözümüz var. Onun da arkasındayız! Gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında onu da kuracağız. Etiyle, sütüyle marka olan Balıkesir’imize değer katacağız. Bizim amacımız; tarım ve hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olan Savaştepe’de ithal eden değil, ihraç eden bir kent olmak. Yalnızca Türkiye’ye değil, bütün dünyaya ürün satmak istiyoruz.”

Akın, Savaştepeli çiftçilerden belediye tesislerinde kullanılmak üzere 5 ton fasulye satın alacaklarını duyurdu.