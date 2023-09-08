Başkanın ‘ödendi’ dediği elektrik faturaları ‘sayaç’ sorununa takıldı

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek, önceki gün talep edilmesi halinde cemevlerine ait elektrik faturalarının bakanlık tarafından ödendiğini açıkladı.

Özzeybek, ayrıca bakım ve onarım harcamalarının da karşılandığını belirtti.

Özzeybek’in belirttiği elektrik faturalarının ise yalnızca cemevinde cem ibadetinin yapıldığı alana ait aydınlatma faturası olduğu öğrenildi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe, faturaların ödenmesi için başvuran bazı cemevlerinin faturalarının sayaçların ayrılmadığı gerekçesiyle ödenmediğini belirterek “Camilerin, kiliselerin bütçesini nereden karşılıyorlarsa bizim ihtiyaçlarımız da oradan karşılanmalı” diye konuştu.