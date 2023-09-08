Başkanın ‘ödendi’ dediği elektrik faturaları ‘sayaç’ sorununa takıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek, cemevlerine ait elektrik faturalarının bakanlık tarafından ödendiğini açıklamasının ardından başvuruda bulunan bazı cemevlerinin faturalarının sayaçların ayrılmadığı gerekçesiyle ödenmediği ortaya çıktı.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00
Başkanın ‘ödendi’ dediği elektrik faturaları ‘sayaç’ sorununa takıldı
Abone Ol google-news

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Ali Arif Özzeybek, önceki gün talep edilmesi halinde cemevlerine ait elektrik faturalarının bakanlık tarafından ödendiğini açıkladı. 

Özzeybek, ayrıca bakım ve onarım harcamalarının da karşılandığını belirtti. 

Özzeybek’in belirttiği elektrik faturalarının ise yalnızca cemevinde cem ibadetinin yapıldığı alana ait aydınlatma faturası olduğu öğrenildi. 

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cuma Erçe, faturaların ödenmesi için başvuran bazı cemevlerinin faturalarının sayaçların ayrılmadığı gerekçesiyle ödenmediğini belirterek “Camilerin, kiliselerin bütçesini nereden karşılıyorlarsa bizim ihtiyaçlarımız da oradan karşılanmalı” diye konuştu. 


Player Alanı

En Çok Okunan Haberler