Başkanlardan Göcek Tüneli isyanı

Yayınlanma: 31.01.2025 - 12:18

Güncelleme: 31.01.2025 - 12:18

Fethiye ve Dalaman ilçelerini birbirine bağlayan Yap İşlet Devret (YİD) modeliyle yapılan 950 metrelik Göcek Tüneli'nin 31 Aralık 2025’te bitecek olan sözleşmesi 20 Mayıs 2030’a kadar uzatıldı. 2024 yılında 3 kere zam gelen tünelin devrinin uzatılmasına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş isyan etti.

Başkan Karaca, Göcek Tüneli’nin Türkiye’nin en pahalı tüneli olduğuna dikkat çekerek, “900 metrelik bir tünelde binek araçlardan 60 TL. Bu kabul edilemez. AKP Fethiye İlçe Başkanı bunun iptal edileceğini işletme süresinin 1 Ocak 2026’nın başında sona ereceğini söyledi. Ancak biz resmi bir yazı talep ettik. Bu hiç hak etmediğimiz bir durum. Burası turizmin merkezi. Acentalar ve tur operatörleri arkadaşlarımız günde 10 kere 15 kere havalimanına servis yapıyor. Onlar için büyük külfiyettir. Eğer bu iptal olmazsa parti olarak gerekli tepkiyi göstereceğiz. Ambulansların ve temizlik araçlarının bile ücretlendirilmesi, dünyada eşi benzeri olmayan bir durumdur. Elimde bu uygulamayı belgeleyen dokümanlar mevcut. Bu büyük bir haksızlıktır ve kabul edilemez” dedi.

DURMUŞ: GEREKİRSE ALTERNATİF YOL YAPILSIN

Dalaman Belediye Başkanı Durmuş da Göcek Tüneli’nin Türkiye’nin en kısa ancak en pahalı tüneli olduğunu aktararak, “Biz bu yılın sonunda tünelin ücretsiz olacağına sevinirken bir 5 yıl daha sürenin uzatıldığını öğrendik. Göcek Tüneli’nin devrini 2030 yılından sonra da uzatacaklarsa bize bunu söylesinler. Gerekirse alternatif yolun bakım ve onarımını belediyeler olarak biz üstlenelim ve vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunalım. Yetkililerin bu konuda adım atmasını bekliyoruz. 2024 yılında sorgusuz, sualsiz 3 defa zam yapıldı. 940 metre olan tünele şuanda 60 Türk Lirası ödüyoruz. 2006 yılında 3 Türk Lirası ile başlayan fiyat bugün geldiğimiz noktada 60 Türk Lirası oldu. Kime göre, neye göre, kim tarafından nasıl yapıldığını hiçbir yetkili açıklama yapmıyor. Ben yaptım oldu mantığıyla herkes kendi işinin peşinde oluyor. Bu yılda acaba zam gelecek mi derken ocak ayının ilk günlerinde, asgari ücret daha belli olmadan Göcek Tüneli 60 Türk Lirası oldu” diye konuştu./ İZMİR