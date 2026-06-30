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Başkasının 'kimliğini' gösterdi, kolundaki dövme fark edilince yakalandı

Başkasının 'kimliğini' gösterdi, kolundaki dövme fark edilince yakalandı

30.06.2026 10:14:00
Güncellenme:
DHA
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Başkasının 'kimliğini' gösterdi, kolundaki dövme fark edilince yakalandı

Adana'da polisin şüphelenip, sokakta durdurduğu İlker Cöddü (31), önce İlhan G.'ye ait kimliği gösterdi. Bu sırada kolundaki 'İlker' yazılı dövmeden şüphelenen polis, detaylı inceleme sonucu gerçek kimliğini belirlediği Cöddü'nün, 33 yıl 10 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti.
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Güven Timleri, Seyhan ilçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi’nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Polis, İlhan G.'ye ait kimlik gösteren kişinin, kolundaki 'İlker' yazılı dövmeyi görünce durumdan şüphelendi. Şüpheli, parmak izi ve yüz tanıma işlemi için emniyete götürüldü.

İncelemede; şüphelinin, 34 ayrı 'Dolandırıcılık' suçundan 33 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İlker Cöddü olduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İlker Cöddü önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

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