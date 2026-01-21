Başkent bayrağına sahip çıktı: Ankara'nın dört bir yanına Türk bayrağı yansıtıldı

DEM Parti’nin 20 Ocak’ta Mardin’de yaptığı grup toplantısının ardından bir grup, Nusaybin–Kamışlı hattında güvenlik güçlerinin bulunduğu bölgede sınır hattında dalgalanan Türk bayrağını indirdi.

Söz konusu provokasyon girişimi ve Türk bayrağına yapılan saygısızlık yurttaşların yoğun tepkisini çekti. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Türk bayrağına bir kez daha sahip çıktı.

MANSUR YAVAŞ'TAN "BAYRAK" TALİMATI

Yavaş, belediye personeline başkentin her yanını Türk bayraklarıyla donatma talimatı verdi.

Uygulama, ana arterler ve merkezi noktalar başta olmak üzere birçok bölgede yaşama geçirildi. Belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında cadde, bulvar ve meydanlara asılan bayraklar, kentte görsel bir bütünlük oluşturdu.

ABB Başkanı Yavaş, geçen yıl terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın mektubunun okunmasının öncesinde de Ankara’yı Türk bayraklarıyla donatmıştı.