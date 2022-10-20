Başkentliler bir kez daha kitaplarla buluşuyor

20 Ekim 2022 Perşembe, 17:35

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium’da düzenlenen fuarda 500’ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşacak.

Fuarın konuk ülkesi olarak İtalya belirlendi. İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Ankara Kitap Fuarı iş birliğinde ana teması “İtalya Edebiyatı” olan etkinlikler de düzenlenecek. 30 Ekim Pazar’a dek kitapseverleri ağırlayacak fuarda, aralarında söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de bulunduğu binden fazla etkinlik yapılacak.

Yarın saat 14.00’teki açılış töreniyle başlayacak fuar, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kültür dünyasının önemli temsilcilerinden sahaflar da Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarla buluşacak. Fuarda sahaflar, ayrı stantlara sahip olacak.

‘ONUR YAZARI’ NAZLI ERAY

On gün boyunca okur ile yazarın başkentteki buluşma adresi olacak fuarda, ziyaretçiler takipçisi oldukları 500’ü aşkın yazarla da bir araya gelme, kitaplarını imzalatma ve sohbet etme imkanı bulacak. Fuarın “Onur Yazarı” Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden yazar ve eleştirmen Nazlı Eray da, bir dizi etkinlikle okurlarıyla bir araya gelecek.

CUMHURİYET KİTAPLARI FUARDA

Cumhuriyet Kitapları da A211 numaralı stantta kitapseverleri ağırlayacak. Cumhuriyet Kitapları standının hafta sonu imza programı ise şöyle:

22 Ekim Cumartesi:

. Mustafa Balbay, Üstün Dökmen, Ahmet Yıldız (saat 14.00-16.00 arası )

. Mine Kırıkkanat, Ülkün Tansel, Ataol Behramoğlu (saat 16.00-18.00 arası)

23 Ekim Pazar:

. A. Celal Binzet, Emre Kongar, Eren Aysan, Işık Kansu (saat 14.00-16.00 arası)

. Erendiz Atasü, Hüner Tuncer, Uluç Gürkan, Alper Akçam (saat 16.00-18.00 arası)

SÖYLEŞİLER YAPILACAK

Ayrıca, Cumhuriyet Kitapları yazarları haftasonu iki farklı söyleşi de gerçekleştirecek. Üstün Dökmen’in “Her Ailede Bir Palandöken Var” konulu söyleşisi 22 Ekim Cumartesi saat 13.00’te Kristal salonunda yapılırken; Uluç Gürkan’ın “Kemalizm Geçmişin Bekçiliği Değil Geleceğin Öncülüğüdür” konulu söyleşisi 23 Ekim pazar günü saat 14.00’te Hattuşa salonunda başlayacak.