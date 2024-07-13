Başkentte 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kasten öldürme ve yağma suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari, polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Siteler semtinde devriye görevi yapan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Yapılan incelemede, şüphelinin D.K. olduğu ve kasten öldürme ile yağma suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.
Ekiplerce gözaltına alınan D.K'nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'yi kızdıran 'Erdoğan' iddiası!
- Erdoğan emekli için talimatı verdi
- AKP emekli maaşı için tarih verdi
- O Holdingle ilgili hırsızlık iddiası
- 'Evlerine yollamaya devam edeceğiz'
- AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı
- Kılıçdaroğlu polemiğine noktayı koydu
- Ünlü deprem bilimcinin ölümü sonrası uyarısı gündemde
- Eti Krom patronu: Kapının önüne koyarım
- Bakan'dan Renault ve yeni yatırım açıklaması