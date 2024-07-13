Başkentte 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

Yayınlanma: 13.07.2024 - 09:23

Güncelleme: 13.07.2024 - 09:24

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Siteler semtinde devriye görevi yapan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan incelemede, şüphelinin D.K. olduğu ve kasten öldürme ile yağma suçlarından 21 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan D.K'nin işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.