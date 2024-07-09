Ankara'da 'sahte belge' dolandırıcılarına operasyon: 32 gözaltı

Ankara'da sahte belge düzenleyip dolandırıcılık yapan 32 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 12:17
Ankara'da 'sahte belge' dolandırıcılarına operasyon: 32 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Sahte sertifika, SRC belgesi, silahlı ve silahsız güvenlik kimliği düzenleyerek 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işleyen toplam 34 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 32'si gözaltına alındı. Aramada çok sayıda sahte kimlik, sahte sertifika ve kayıt belgesi ele geçirildi.

Firari 2 şüpheli ile ilgili yakalama çalışmaları devam ediyor.


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