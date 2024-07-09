Ankara’da 15 köpek ölü bulundu

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde metruk binada 15 köpek ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 11:48
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Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün metruk bir binada köpek sesi duyan yurttaşlar binaya girdiklerinde 15 köpeği ölü buldu.

Yurttaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve hayvanseverler 7’si yavru 15 köpeği ölü şekilde buldu.


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