Başkent’te 49 gözaltı, Güvenlik Şube’den şafak operasyonu: 100 kişinin adli işlemleri sürüyor

Yayınlanma: 25.03.2025 - 15:14

Güncelleme: 25.03.2025 - 15:17

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun “gizli tanık” ifadeleriyle tutuklanmasının ardından Ankara’da eylemler sürüyor. Ankara’daki eylemlerin 6’ıncı günü olan dün akşamki eylemler; polis ekiplerinin Ankara Güvenpark’ı kapatmasıyla; Çankaya Belediyesi önünde yaşandı.

Çankaya Belediyesi’nin önündeki sokak olan Ziya Gökalp’in Kızılay girişi TOMA'larla kapatıldı. Eylemciler; TOMA'ların önünde toplanarak; Ankara Tandoğan Meydanı’na yürümek istedi. Polisin dağılma çağrılarına eylemciler uymayınca; TOMA ve biber gazalarıyla müdahale yapıldı. Eylemciler Ziya Gökalp’ten Ankara Üniversitesi Yerleşkesi’ne kadar TOMA'larla püskürtüldü.

8 KİŞİNİN İFADELERİ SÜRÜYOR

Bu eylemler kapsamında, dün akşam toplam 44 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince de bu sabah saatlerinde yapılan şafak operasyonu kapsamında 5 öğrenci daha gözaltına alındı. Ankara Barosu’nun 4 merkezi gözaltıları takip ederken, edinilen bilgiye göre; şafak operasyonun da gözaltına alınan 5 kişi ile 36 kişinin ifadeleri tamamlandı. Bunun yanı sıra; geçen hafta sonu yapılan eylemler kapsamında alınan 66 kişinin ifadelerinin tamamlanmasına karşın gözaltı süreleri uzatıldı. Bu kişiler hakkında savcılık kararı bekleniyor. Ankara Valiliği ise kent genelinde süren eylem ve gösteri yüryüşünü 1 Nisan saat 23.59’a kadar uzattı.